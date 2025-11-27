Τα ελληνικά της Κίμπερλι, η διάψευση της Χριστίνας Ψυχάρη -Ποια έπαιξε πιάνο στο Προεδρικό Μέγαρο - iefimerida.gr

Καλημέρα σας.

Το ότι θα βλέπαμε στο ίδιο τραπέζι τη ΓΣΕΕ και τους εργοδοτικούς φορείς, να δίνουν τα χέρια και να υπογράφουν συμφωνία- πλαίσιο για το “ξήλωμα” μνημονιακών διατάξεων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν το πολυπεριμέναμε κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να πιστωθεί στη Νίκη Κεραμέως. Να επισημάνουμε, επίσης, ότι με αυτή τη συμφωνία αποκτά εκ νέου θεσμικό ρόλο στις διαβουλεύσεις η ΓΣΕΕ, η οποία είχε μπει στο... χρονοντούλαπο από τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός ορίζεται διοικητικά.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι άπαντες- κυρίως οι εργοδοτικές οργανώσεις- δείχνουν να έχουν αντιληφθεί πως χωρίς καλούς μισθούς, οι εργαζόμενοι υψηλών προσόντων θα αναζητούνται με το... κιάλι.

Η ηχηρή απάντηση Μητσοτάκη

Ωστόσο, την καίρια πολιτική παρατήρηση την έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας την ηχηρή απάντηση στους επικριτές του - εκ δεξιών και αριστερών: «﻿Είναι πράγματι εντυπωσιακό, για πρώτη φορά είδαμε υπουργό μίας κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται ανάμεσα στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον πρόεδρο του ΣΕΒ, συνεπικουρούμενη και από τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, να συνεργάζονται, να συμφωνούν εργαζόμενοι και εργοδότες και να καταλήγουν σε μία συμφωνία η οποία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, επαναφέροντας την πλήρη μετενέργεια. Κυρίως, όμως, υπηρετώντας από κοινού την κοινωνική συνοχή. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα, την οποία είδαμε σήμερα, τα λέει όλα για την κυβέρνησή μας». Τελικά γάτα ο Μητσοτάκης. Όχι σαν την άλλη, των Ιμαλαΐων...

Η γάτα Ιμαλαΐων, ο Τσίπρας και η απάντηση της Χριστίνας Ψυχάρη

Και μια που το αναφέραμε, αίσθηση προκάλεσε η απάντηση που έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα μέσω του iefimerida.gr η χήρα του Σταύρου Ψυχάρη, Χριστίνα. Διαψεύδει ουσιαστικά όσα περιλαμβάνει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός για την περίφημη συνάντηση Τσίπρα-Ψυχάρη στο σπίτι της Ζωής Χαλιδά στο Κολωνάκι με τον κωδικό «γάτα Ιμαλαΐων». Ο Ψυχάρης έχει φύγει από τη ζωή, οπότε ο Αλ. Τσίπρας μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει. Άλλωστε σε εκείνο το ραντεβού η μόνη μάρτυς ήταν η γάτα που ήταν παρούσα. Αλλά και η χήρα του εκδότη είχε ενημέρωση από πρώτο χέρι, αφού της τα είπε ο ίδιος μετά το ραντεβού.

«Ο κ. Τσίπρας λοιπόν επιχειρεί να εμφανίσει τον Σταύρο Ψυχάρη ως γυρολόγο της πολιτικής που έστηνε τον πάγκο του μια εδώ και μια εκεί και ό,τι αρπάξει… Τίποτα δεν απέχει περισσότερο από την αλήθεια» τονίζει η κα Ψυχάρη. Αυτό που ξέχασε να περιλάβει στο βιβλίο του Αλέξης Τσίπρας, όπως της είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Ψυχάρης, είναι ότι, «στις ολιγάριθμες συνομιλίες του με τον Σταύρο Ψυχάρη, έφτασε να απαιτήσει να μπει στο "Βήμα" διευθυντής της αρεσκείας και της εμπιστοσύνης του, εξοργίζοντας τον εκδότη». Ο άνθρωπος δηλαδή, που ευαγγελίστηκε για χρόνια το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς και τώρα επιδιώκει την ολική επαναφορά του, επιχειρούσε προκαταβολικά να χειραγωγήσει ΜΜΕ, κάτι για το οποίο κατηγορούσε (και κατηγορεί ακόμη) τη ΝΔ. Αλλά γι' αυτά θα μιλήσουμε σύντομα.

Η Χάλκη και το μομέντουμ της επίσκεψης του Πάπα

Πάμε στην Τουρκία, όπου το παρασκήνιο μυρίζει ιστορική ευκαιρία για την Ορθοδοξία. Η επικείμενη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ — το πρώτο του διεθνές ταξίδι ως ποντίφικας — φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες. Και αν νομίζετε πως πρόκειται για τυπικό επίσημο γεγονός, οι πληροφορίες από κύκλους του Φαναρίου και της Αθήνας μιλούν ξεκάθαρα για «μομέντουμ».

Η Άγκυρα, λένε, θέλει να στείλει θετικό μήνυμα για θρησκευτική ελευθερία, ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο — που περιμένει επί δεκαετίες λύση — βλέπει την ευκαιρία για ένα ιστορικό «ναι». Ο Πάπας θα φτάσει την Πέμπτη, θα συναντηθεί με τον Ερντογάν και θα παραστεί στους εορτασμούς για τα 1.700 χρόνια από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, δίπλα στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ένα γεγονός με ισχυρό συμβολισμό, που πολλοί εκκλησιαστικοί κύκλοι θεωρούν ότι καθιστά πιο πιθανή μια σημαντική ανακοίνωση για τη Χάλκη.

Στο παρασκήνιο, λέγεται ότι οι άνθρωποι του Πατριαρχείου παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της Άγκυρας, ενώ στην Αθήνα επικρατεί αναμονή για το πώς θα «παίξει» το μομέντουμ αυτό σε πολιτικό και εκκλησιαστικό επίπεδο. Όλοι μοιάζουν να συμφωνούν σε ένα: αν το ραντεβού της Χάλκης γίνει πράξη, το ιστορικό νησί θα ξαναβρεί τον ρόλο του ως πυλώνα της Ορθοδοξίας, αλλά και σημείο διεθνούς προβολής για τη θρησκευτική ελευθερία στην περιοχή.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Νατσιός και η... παγκοσμιοποίηση

Στα Ιεροσόλυμα συνέβη κάτι που δύσκολα θα το ξεχάσουν οι εκκλησιαστικοί κύκλοι. Ο Πατριάρχης Θεόφιλος, στο περιθώριο των εορτασμών για τα είκοσι χρόνια ενθρονίσεώς του, δέχτηκε τον Πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό, και όχι μόνο τον ευλόγησε, αλλά του ευχήθηκε να συνεχίσει να αποτελεί… «φραγμό στην παγκοσμιοποίηση». Ναι, καλά διαβάσατε. Στην καρδιά της παγκόσμιας πολυπολιτισμικότητας και σε μια πόλη όπου τρεις θρησκείες και τρεις πολιτισμοί συνυπάρχουν, ένας ιεράρχης εύχεται σε πολιτικό να ανακόψει τη ροή της παγκοσμιοποίησης.

Η κίνηση αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εκκλησιαστικός παράγοντας προμοτάρει πολιτικό, αλλά η σαφής «ευχή για φραγμό» ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Στο παρασκήνιο ακούγεται πως η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία: το κόμμα της Νίκης δεν κατάφερε να μπλοκάρει το ιστορικό νομοσχέδιο για τη Μονή Σινά, παρότι υπήρξαν απόπειρες και… μικρές διασυνδέσεις με μοναχούς στο Ιεροσόλυμα. Αν μη τι άλλο, με την παγκοσμιοποίηση ίσως τώρα τα πάει καλύτερα, μετά και τις… ευλογίες του Πατριάρχη.

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου ο καλπασμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων

“Πονοκέφαλο” έχουν προκαλέσει στα συναρμόδια υπουργεία αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου, τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις “καλπάζουν” παρά τους περιορισμούς και τα αυστηρότερα μέτρα εποπτείας. Ακόμα και τον Οκτώβριο, όταν δηλαδή είχε υποχωρήσει ο τουριστικός “πυρετός”, ήταν δεσμευμένα σε βραχυχρόνια μίσθωση 234 χιλιάδες ακίνητα, την ώρα που “λείπουν” περίπου 180 χιλιάδες κατοικίες για να ισορροπήσει η αγορά.

Απ' ό,τι μαθαίνουμε, υπάρχουν δύο γραμμές. Η πρώτη, η σκληρή, είναι να συμπεριληφθούν κι άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου, της Θεσσαλονίκης και κάποιων νησιών, στο απαγορευτικό που ισχύει από πέρσι. Η δεύτερη γραμμή, η ήπια, είναι ότι κάποιες χιλιάδες ιδιοκτητών έχουν συμπληρωματικό εισόδημα από αυτές τις μισθώσεις, άρα η προσέγγιση θα πρέπει να είναι προσεκτική. Θα δούμε τελικά ποια γραμμή θα επικρατήσει...

Δεν είμαι φίλος με τη Ζωή λέει ο Μπιμπίλας

«Δεν είμαι ούτε κολλητός ούτε φίλος της» δήλωσε για τη σχέση του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας. «Είμαι συνεργάτης της. Με εμπιστεύτηκε γιατί ήξερε την αγωνιστικότητα μου στο ΣΕΗ» είπε αγανακτισμένος προς τον Αδώνι Γεωργιάδη διαμαρτυρόμενος που τον πήραν κι αυτόν τα «σκάγια» του υπουργού, ο οποίος ουσιαστικά παρουσίασε ως “διακοσμητικούς” τους βουλευτές της Πλεύσης. «Είμαστε ενεργότατοι. Δεν μπορεί κανείς να με αποκαλεί άνεργο» αντέδρασε ο Σπύρος Μπιμπίλας. Πάντως στους παροικούντες την κοινοβουλευτική Ιερουσαλήμ είναι κοινό μυστικό ότι οι σχέσεις του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι τυπικές, εξ ού και η δεδηλωμένη πρόθεσή του να μην θέσει ξανά υποψηφιότητα για βουλευτής.

Πλημμύρισε με μελωδία το Προεδρικό -Ποια έπαιξε στο πιάνο της βασίλισσας Αμαλίας

Ξαφνικά το σαλόνι του Προεδρικού Μεγάρου στον πρώτο όροφο του κτιρίου της Ηρώδου Αττικού γέμισε χθες με μουσική χωρίς να ήταν προγραμματισμένη κάποια εκδήλωση. Στελέχη της Προεδρίας και συνεργάτες του Προέδρου Κώστα Τασούλα βγήκαν από τα γραφεία τους και έσπευσαν να δουν ποιος βρισκόταν στο πιάνο. Η μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου Θέλια Ζούμπου-Αλεξανδροπούλου μόλις είδε το πιάνο, που βρίσκεται κάτω από τα πορτρέτα της Βασίλισσας Αμαλίας και της Βασίλισσας Όλγας άρχισε να παίζει ένα κομμάτι του Ίαν Τίρσεν από την ταινία «Αμελί». Η άψογη και στρωτή εκτέλεση κέρδισε τις εντυπώσεις.

Η μαθήτρια επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο μαζί με συμμαθητές της από το Β’ Γυμνάσιο Αιγίου που ξεναγήθηκαν στους χώρους.

Όπως έλεγε αργότερα σε άνθρωπο του Προέδρου που έπιασε κουβέντα μαζί της, σπουδάζει πιάνο εδώ και 9 χρόνια επηρεασμένη από την μητέρα και τη θεία της, που επίσης παίζουν πιάνο ιδιωτικά. Της αρέσει πολύ ο Σοπέν. Ο Μπαχ, αν και είναι δύσκολος, όπως λέει, αν διαβάσεις και καταφέρεις να παίξεις, σου προσφέρει μεγάλη πνευματική απόλαυση. Έχει παίξει και Μότσαρτ, μόνο μία σονάτα προς το παρόν, πέρυσι. Ο Κώστας Τασούλας δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο γραφείο του. Είχε μεταβεί στην Ολυμπία για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας όπου συνάντησε την επικεφαλής της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι. Η Θέλια δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα γίνει κλασική πιανίστρια, αλλά αν κρίνουμε από την επιτυχία της μέσα στο Προεδρικό, μάλλον θα πρέπει να το σκεφτεί.

Η πρώτη λέξη στα ελληνικά που έμαθε η Κίμπερλι

Την περασμένη Πέμπτη, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση του Propeller Club, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, με τίτλο «Thanksgiving 2025», πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση.

Όταν ανέβηκε στο βήμα να μιλήσει, η αεικίνητη πρέσβης ξεκίνησε λέγοντας σε άπταιστα ελληνικά: «Καλησπέρα». Οι παρευρισκόμενοι εφοπλιστές και επιχειρηματίες, αιφνιδιάστηκαν ευχάριστα και της φώναξαν από κάτω «ωραία προφορά!».

Η Μέτσολα στην Αθήνα

Όπως σας είχε προαναγγείλει η στήλη η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έρχεται στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Η πρόεδρος Μέτσολα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Θα δώσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:15 στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η πρόεδρος Μέτσολα θα πραγματοποιήσει τα επίσημα εγκαίνια του κέντρου Εμπειρία Ευρώπη - Europa Experience, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ευρωπαίου επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, και του Αθανάσιου Μπούρα, Γ' αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η κα Μέτσολα και ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συζητήσουν επίσης με νέους με θέμα «Ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά Ευρωπαίων», στην Εθνική Πινακοθήκη.