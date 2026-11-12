Τα «αγκάθια» για την κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις -Ακρίβεια, κόπωση, ανάμεσα στα σοβαρότερα προβλήματα

Αγώνα δρόμου με ορίζοντα εξαμήνου έχει μπροστά της η κυβέρνηση, που βρίσκεται αντιμέτωπη με την «κόπωση» του εκλογικού σώματος έπειτα από επτάμιση χρόνια στη διακυβέρνηση, και τον «βραχνά» της ακρίβειας που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ψήφο των πολιτών.

Η πρόσφατη δημοσκοπική μέτρηση της Real Polls για το protagon έρχεται να επιβεβαιώσει τις τάσεις που καταγράφονται στο πολιτικό σκηνικό, με το κυβερνών κόμμα να σημειώνει μικρή ενίσχυση των ποσοστών του, την ώρα όμως που διαπιστώνεται δυσπιστία των πολιτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι» για την κυβέρνηση, στην πορεία προς τις κάλπες της άνοιξης, καθώς η οικονομία και το κόστος ζωής αποτελούν το κύριο κριτήριο των πολιτών για την επιλογή τους μέσα στο παραβάν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθοριστικός ο παράγοντας της οικονομίας στην διαμόρφωση της ψήφου

Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, φαίνεται πως ο παράγοντας της οικονομίας είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση της ψήφου των πολιτών, με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το 37% των ερωτηθέντων, σχετικά με τη διαμόρφωση της εκλογικής τους προτίμησης.

Παρότι στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η ΝΔ ανεβαίνει στο 30,1%, από 29,7% τον Σεπτέμβριο, η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με μείωση της δυναμικής της στο 17,3% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη με 12%, φαίνεται πως η κυβέρνηση έχει να διανύσει μεγάλη απόσταση στο ζήτημα της διαχείρισης του υψηλού κόστους ζωής, που αυξάνει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Ωστόσο, από τις έρευνες κοινής γνώμης δεν προκύπτει η αντιπολίτευση πείθει τους πολίτες ότι έχει ισχυρότερη πρόταση για τη διαχείριση των συγκεκριμένων ζητημάτων. Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα διαχειριζόταν καλύτερα την ακρίβεια και το κόστος ενέργειας, η ΝΔ είναι πρώτη με 19,7% και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 16,9% και το ΠΑΣΟΚ με 8%.

Αντίστοιχα, σε μέτρηση της interview στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», το 31,3% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έπονται ο Αλέξης Τσίπρας με 13,8% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,7%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο «κανένας» με 18,6%.

Ειδικά για το δίπολο Μητσοτάκης - Τσίπρας, φαίνεται ότι ο σημερινός πρωθυπουργός υπερέχει έναντι του αρχηγού της ΕΛΑΣ, καθώς στο ερώτημα «αν έπρεπε να επιλέξετε μεταξύ μιας τρίτης πρωθυπουργικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη και μιας δεύτερης του Αλέξη Τσίπρα, ποια θα επιλέγατε», το 35% απαντά μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, το 25% μια δεύτερη θητεία Τσίπρα, ενώ άλλον για πρωθυπουργό απαντά το 36% και ΔΓ/ΔΑ το 4%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς διαβάζει τις δημοσκοπήσεις το Μαξίμου

Στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν πως η ΝΔ παρά την κόπωση του εκλογικού σώματος και την φθορά που έχει υποστεί έπειτα από επτάμιση χρόνια στη διακυβέρνηση, διατηρεί την πρωτιά με ευρύ προβάδισμα, ενώ μέχρι στιγμής καμία πολιτική δύναμη δεν καταφέρνει να κεφαλαιοποιήσει τις κυβερνητικές απώλειες.

Στην κυβέρνηση φαίνεται να επενδύουν στη σύγκριση με την αντιπολίτευση και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να θέτουν όλο και πιο έντονα καθοδόν προς τις κάλπες το δίλημμα «ότι ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί», περιγράφοντας, υπό αυτό το πρίσμα, τον διακηρυγμένο στόχο της ΝΔ για την αυτοδυναμία ως τη μόνη ρεαλιστική πολιτική πρόταση που αυτή την ώρα αποτελεί επιλογή διακυβέρνησης.

Χαρακτηριστική της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση κατά την προεκλογική περίοδο, η πρόσφατη τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο συνέδριο του Greece Talks, σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυξάνεται η πίεση προς το ΠΑΣΟΚ

Το κυβερνητικό επιτελείο αυξάνει σε αυτό το πλαίσιο την πίεση προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους ψηφοφόρους του κέντρου, παρουσιάζοντας το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ως τον μοναδικό εν δυνάμει κυβερνητικό εταίρο, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, θέτοντας παράλληλα μια αυστηρή διαχωριστική γραμμή με τον κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αποκλείοντας, την ίδια ώρα, πιθανότητα συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ.

«Αυτό που ξέρω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε κοτζάμ συνέδριο για να πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ, δεν είπε δεν θα συνεργαστεί με Τσίπρα, με ΣΥΡΙΖΑ ή με Κωνσταντοπούλου», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας με τον τρόπο αυτό, ότι η ευθύνη για ενδεχόμενο μετεκλογικό αδιέξοδο περνά στο ΠΑΣΟΚ, και προεξοφλώντας την έντονη πολιτική πίεση που θα ασκηθεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια τέτοια περίπτωση.

Επιπλέον, στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής τίθεται η «μία κάλπη», με το Μέγαρο Μαξίμου όσο πλησιάζουν οι εκλογές να θέτει πιο έντονα τα εκλογικά διλήμματα, επιδιώκοντας να ξορκίσει τη χαλαρή ψήφο, επιμένοντας ότι υπάρχει η μοναδική η «Κυριακή της κάλπης», δίχως «δοκιμαστικές» εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε «πρόβες τζενεράλε».

«Η κάλπη είναι μία στις βουλευτικές εκλογές, δεν υπάρχει δεύτερος γύρος», τόνισε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σημειώνοντας ακόμη ότι όσο το δεύτερο και τρίτο κόμμα αντιπαρατίθενται για τη δεύτερη θέση, δεν υπάρχει αξιόπιστή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση από την αντιπολίτευση.