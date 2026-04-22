Συζήτηση Κ. Μητσοτάκη με Αντόνιο Κόστα: Καλώ όλους στην ΕΕ να είναι πραγματιστές, χρειαζόμαστε plan b εάν η κρίση στη Μ. Ανατολή επεκταθεί - iefimerida.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

H συζήτηση κινήθηκε γύρω από την οικονομία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και για το πώς η Ευρώπη πρέπει να οχυρωθεί απέναντι σε γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Τη συζήτηση συντονίζει ο ανταποκριτής του CNN Φρεντ Πλέιτγκεν.

Κατά τη συζήτηση ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδη, τονίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πιθανή κρίση μεγάλου βεληνεκούς, η οποία μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον εφοδιασμό, τις τιμές της ενέργειας, την αγροτική παραγωγή και συνολικά την πορεία της οικονομίας.

Τόνισε μάλιστα πως η ΕΕ οφείλει να έχει ένα δεύτερο σχέδιο σε περίπτωση που η κρίση στην Μέση Ανατολή συνεχιστεί.

«Καλώ όλους να είναι πραγματιστές και να έχουμε ένα plan b σε περίπτωση που η κρίση επεκταθεί, καθώς κανένα κράτος δεν θα μπορεί να υποστηρίξει την οικονομία χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη», ανέφερε στέλνοντας μήνυμα στους ευρωπαίους εταίρους.



«Αντιμετωπίζουμε πιθανώς μια κρίση σημαντικών διαστάσεων. Είναι θέμα χρόνου αν το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστεί να έχουμε σημαντικές διαταραχές στον εφοδιασμό του πετρελαίου και προϊόντων, θα έχουμε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, ελλείψεις στα λιπάσματα, αύξηση του πληθωρισμού και μείωση της ανάπτυξης» σημείωσε.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά καμία χώρα δεν θεωρείται θωρακισμένη

«Η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά δεν θα μείνουμε ανεπηρέαστοι από μια κρίση τέτοιου μεγέθους», ανέφερε ακόμη αναφερόμενος στις πιέσεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, στην καθημερινότητα των πολιτών και την οικονομία.

Μητσοτάκης και Κόστα συμφώνησαν πως μόνο μία εκεχειρία θα «μας επιστρέψει στην κατάσταση πριν τον πόλεμο. Δεν γίνεται ένας ανοιχτός δρόμος ναυσιπλοϊοας να υπόκειται σε τέλη, άρα πρέπει να υποστηρίξουμε μια διπλωματική λύση».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να περιοριστεί σε ευχές ή σε μια προσδοκία ταχείας ομαλοποίησης, αλλά οφείλει να οργανώσει την αντίδρασή της. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο, το είδαμε στην Ουκρανία. Αυτή η κρίση είναι ευκαιρία να επαναπροδιορίσουμε τη θέση μας ως προς την στρατηγική μας αυτονομία και την ενεργειακή μας ασφάλεια».

Μητσοτάκης: Πρέπει να είμαστε πραγματιστές στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας.

«Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Χάσαμε χρόνια συζητώντας, δεν μας αρέσει η πυρηνική ενέργεια γιατί είναι “κακή”. Δείτε τη Γερμανία τώρα, έκλεισε τις μονάδες και καίει άνθρακα. Και θα το κάνει ως το 2036, είναι λάθος από περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης. Πρέπει να αναπτύξουμε αυτονομία. Θα μας πάρει χρόνο αν πρέπει να γίνουμε πυρηνική χώρα, αλλά όταν φοράω το ευρωπαϊκό μου καπέλο λέω ότι πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος τις ιδεολογικές συζητήσεις, πρέπει να είμαστε πραγματιστές και να αναγνωρίσουμε ότι η πυρηνική ενέργεια θα είναι μέρος της λύσης και να αναπτύξουμε δική μας τεχνολογία παρά να την εισάγουμε από τις ΗΠΑ ή την Κορέα», σημείωσε ο πρωθυπουργός.



Τι είπε ο Μητσοτάκης για Κύπρο και ναυσιπλοΐα

Αναφερόμενος στην αμυντική ενίσχυση της Κύπρου ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου» ενώ σχολιάζοντας το θέμα της ναυσιπλοΐας επεσήμανε τα εξής: «Διασφαλίζοντας ότι έχουμε ρόλο να παίξουμε καθώς είμαστε παγκόσμια υπερδύναμη στη ναυσιπλοΐα. Αν ποτέ μπορούσε να υπάρξει μια ανάγκη για μια πολυεθνική δύναμη για να διασφαλίσει την εκεχειρία, θα ήμασταν χαρούμενοι να συμμετέχουμε. Το κάναμε στην Ερυθρά Θάλασσα, ηγηθήκαμε της επιχείρησης ASPIDES για τις επιθέσεις των Χούτι. Αν με ρωτάτε αν είμαι χαρούμενος με την συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών, όχι, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Αν θέλουμε να πάρουμε σοβαρά τη στρατηγική μας αυτονομία, τα κράτη μέλη δεσμεύουν πόρους. Είναι διαφορετικό να έχουμε 10 κράτη μέλη που στέλνουν πλοία, να έχουμε 3. Αν θέλουμε να έχουμε θέση στο τραπέζι, πρέπει να είμαστε παρόντες και να δείξουμε ότι έχουμε αξία να προσθέσουμε».

Ακόμη, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα θέλει να έχει ρόλο στη Μέση Ανατολή στο ανθρωπιστικό πεδίο. «Μόλις στείλαμε ένα ακόμα αεροσκάφος με ανθρωπιστική βοήθεια. Στη Γάζα και στην ανοικοδόμηση, είναι θέση της Ελλάδας και της Ε.Ε» είπε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε αναφορά και στον χριστιανικό πληθυσμό στη Συρία.

«Η προστασία των Χριστιανών στη Σύρια, όπου αρκετοί διώκονται. Υπάρχουν περιοχές που θέλουμε να είμαστε ενεργοί και πιο αποτελεσματικοί. Το κάνουμε σε συνεργασία με την ΕΕ και με τις ΗΠΑ».

«Εγώ παραμένω θιασώτης της ευρωατλαντικής συνεργασίας. Αν δείτε τις προκλήσεις από την ανατολή, πρέπει να βρούμε τρόπο να δουλεύουμε πιο αποτελεσματικά μαζί», ανέφερε επίσης για τις σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ.

«Αν πιστεύουμε ότι θα γίνουμε σοβαρός γεωπολιτικός παίκτης με ωραίες δηλώσεις από τις Βρυξέλλες, αυτό δεν θα μας πάει μακριά», πρόσθεσε αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ.

«Θα δούμε περισσότερους συνασπισμούς των προθύμων. Επανέρχομαι στις ASPIDES. Κάποιες συνεισφέρουν, κάποιες άλλες όχι. Αυτό έγινε και στην Ουκρανία», είπε ακόμη.

