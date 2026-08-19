ΣΥΡΙΖΑ: Τι κρύβεται πίσω από την κίνηση Δούρου να διαγράψει την Κασιμάτη -Γιατί έβαλε στο κάδρο τη Γεροβασίλη - iefimerida.gr

Σε εσωτερικό ξεκαθάρισμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε ένα σαφές μήνυμα προς τους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα και παραμένουν ανεξάρτητοι, παραπέμπει η πρώτη ηχηρή κίνηση της Ρένας Δούρου μετά την ανάληψη της προεδρίας της ΚΟ, με τη διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη και την ταυτόχρονη δημόσια πίεση προς την Όλγα Γεροβασίλη να ολοκληρώσει την αποχώρησή της και να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα αυτά αποτυπώθηκαν στην επιστολή που απέστειλε η Ρένα Δούρου προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η παρέμβαση της νέας προέδρου της ΚΟ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αιφνιδίασε ακόμη και στελέχη του κόμματος, έχει όμως αποδέκτες που υπερβαίνουν τα δύο πρόσωπα που κατονομάζονται. Η διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη αποτελεί πρωτίστως ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα και ταυτόχρονα μια πρώτη επίδειξη πυγμής από τη Ρένα Δούρου. Η αναφορά στην Όλγα Γεροβασίλη, αντίθετα, στέλνει ένα ευρύτερο μήνυμα προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αποχωρήσει από το κόμμα και έχουν πλέον στραμμένο το βλέμμα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η επιλογή της Ρένας Δούρου να βάλει στο κάδρο την Όλγα Γεροβασίλη. Η περίπτωσή της δεν είναι ίδια με εκείνη της Νίνας Κασιμάτη. Πρόκειται για ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του χώρου, με μακρά κομματική και κυβερνητική διαδρομή, στενή πολιτική σχέση επί χρόνια με τον Αλέξη Τσίπρα και παρουσία στην πρώτη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, η Όλγα Γεροβασίλη έχει ήδη αποχωρήσει από το κόμμα και έχει ανεξαρτητοποιηθεί, επομένως δεν υπάρχει στην περίπτωσή της η ίδια εκκρεμότητα πολιτικής στάσης που επικαλείται η Ρένα Δούρου για τη Νίνα Κασιμάτη.

Η πρώην υπουργός είχε γνωστοποιήσει από τις 17 Ιουλίου την αποχώρησή της και είχε δηλώσει ότι η σχετική διαδικασία, σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα ολοκληρωνόταν στις 24 Αυγούστου, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, επικαλούμενη ζητήματα που συνδέονται με τη θέση της ως αντιπροέδρου του Σώματος. Η Ρένα Δούρου, ωστόσο, επέλεξε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας δημόσια και την παράδοση της έδρας της.

Και ακριβώς επειδή πρόκειται για την Όλγα Γεροβασίλη, το αίτημα αποκτά μεγαλύτερο πολιτικό βάρος. Η πρόεδρος της ΚΟ επιλέγει το πλέον προβεβλημένο από τα στελέχη που έχουν αποχωρήσει για να θέσει ευθέως το ζήτημα της έδρας, στέλνοντας στην πράξη μήνυμα και προς τους υπόλοιπους ανεξάρτητους. Η ουσία του μηνύματος είναι ότι η έδρα δεν μπορεί, κατά την αντίληψη της σημερινής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, να παραμένει στους βουλευτές μέχρι την τελευταία στιγμή, εν αναμονή δηλαδή μιας πιθανής μελλοντικής πολιτικής μετακίνησης στην ΕΛΑΣ. Το αίτημα που εκπέμπεται είναι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση από τώρα και οι έδρες να επιστραφούν πριν από οποιαδήποτε επόμενη πολιτική κίνηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό είναι άλλωστε και το σημείο στο οποίο η επιστολή της Ρένας Δούρου γίνεται σαφέστερη. Η πρόεδρος της ΚΟ επικαλείται τον Κώδικα Δεοντολογίας που είχαν υπογράψει οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίζει ότι όσοι επιλέξουν διαφορετική πολιτική πορεία έχουν υποχρέωση να επιστρέψουν την κοινοβουλευτική τους έδρα. Πρόκειται για την πολιτική θέση που διατυπώνει η σημερινή ηγεσία και η οποία πλέον μεταφέρεται από το επίπεδο μιας γενικής προειδοποίησης σε συγκεκριμένο πρόσωπο, με την περίπτωση Γεροβασίλη.

Διαφορετική είναι η αφετηρία της υπόθεσης της Νίνας Κασιμάτη. Για τη βουλεύτρια Β΄ Πειραιώς η Ρένα Δούρου επικαλείται την πολύμηνη αποχή της από τις κομματικές δραστηριότητες και τη συλλογική δουλειά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αναφέρει ότι δεν συμμετείχε στην εκλογή προέδρου της ΚΟ, δεν ανέλαβε τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης και δεν συμμετείχε το τελευταίο διάστημα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσω ερωτήσεων. Με αυτό το σκεπτικό αποφάσισε τη διαγραφή της, κλείνοντας μια υπόθεση στην οποία ο Σωκράτης Φάμελλος δεν είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση κατά τη δική του προεδρία.

Η κίνηση έχει, πάντως, και τη διάσταση της επίδειξης πυγμής στο εσωτερικό. Με τη Νίνα Κασιμάτη η νέα πρόεδρος της ΚΟ δείχνει από την αρχή ότι δεν σκοπεύει να αφήσει να διαιωνίζονται καταστάσεις πολιτικής αποστασιοποίησης στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτό είναι το σκεπτικό που προβάλλει η ίδια η Ρένα Δούρου, επιλέγοντας να κλείσει μια εκκρεμότητα που παρέμενε ανοιχτή το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, αφήνει ανοιχτή και την αντίθετη διαδρομή. Καλεί τους ανεξάρτητους που εξακολουθούν να αισθάνονται πολιτικά κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν, γνωστοποιώντας μάλιστα ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επαφές και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι αυτές μπορεί σύντομα να ενισχύσουν αριθμητικά την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, διαμορφώνεται και η διπλή κατεύθυνση της παρέμβασης. Από τη μία, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να επαναφέρει όσους ανεξάρτητους θεωρεί ότι μπορούν ακόμη να επιστρέψουν. Από την άλλη, για εκείνους που έχουν επιλέξει διαφορετική πολιτική πορεία, και ιδιαίτερα για όσους έχουν στραμμένο το βλέμμα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επαναφέρει από τώρα το ζήτημα των εδρών.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βέβαια ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί εν ενεργεία βουλευτές στην ΕΛΑΣ. Πρόκειται ουσιαστικά για προϋπόθεση που έχει θέσει για την ένταξη στο κόμμα του. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται το πολιτικό μήνυμα που επιχειρεί να στείλει τώρα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ: οι ανεξάρτητοι που έχουν στραμμένο το βλέμμα στην ΕΛΑΣ να μην κρατούν έως τότε τις έδρες τους, περιμένοντας ουσιαστικά το «πράσινο φως» από τον Αλέξη Τσίπρα για την ένταξή τους στην ΕΛΑΣ, και να τις παραδώσουν μόνο όταν θα έρθει η ώρα της μετακίνησής τους στο νέο κόμμα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Όλγα Γεροβασίλη αποκτά κομβική θέση στην παρέμβαση της Ρένας Δούρου. Όχι επειδή η περίπτωσή της ταυτίζεται με εκείνη της Νίνας Κασιμάτη - κάθε άλλο. Η διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη αφορά το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και αποτελεί ταυτόχρονα επίδειξη πυγμής από τη νέα πρόεδρο της ΚΟ. Με την Όλγα Γεροβασίλη, όμως, η στόχευση είναι διαφορετική. Επιλέγοντας ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη που έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και θέτοντας ευθέως απέναντί της το ζήτημα της έδρας, η Ρένα Δούρου στέλνει το μήνυμα και προς τους υπόλοιπους ανεξάρτητους: εφόσον έχουν επιλέξει διαφορετική πολιτική πορεία, η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τούς καλεί να παραδώσουν τις έδρες τους τώρα και όχι όταν θα έχει ανοίξει ο δρόμος για την ένταξή τους στην ΕΛΑΣ.

