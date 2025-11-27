 ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο -Στατιστικά με τυχερά δελτία που θα ζήλευε και το Τζόκερ - iefimerida.gr
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο -Στατιστικά με τυχερά δελτία που θα ζήλευε και το Τζόκερ

Ταμπέλα ΣΥΡΙΖΑ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωση η Κουμουνδούρου, «πέρα από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύπτονται και πρακτικές νομιμοποίησης "μαύρου" χρήματος με σύμμαχο… τη Θεά Τύχη» .

«Τρεις φορές κερδισμένο λαχείο μέσα σε μικρό διάστημα από ένα μόνο πρόσωπο, εν προκειμένω την κόρη του Ανδρέα Στρατάκη, γνωστού και ως "Χασάπη", ο οποίος ανερυθρίαστα ομολόγησε ότι "έχει συμβεί" αλλά "τα χρήματα είναι φορολογημένα, νόμιμα". Επαναλαμβανόμενα "τυχερά δελτία" για τον σύντροφο της κυρίας Σεμερτζίδου, η οποία δηλώνει υπεράνω χρημάτων και "δεν θυμάται" τα κερδισμένα ποσά».

ΣΥΡΙΖΑ: Προφανώς μιλάμε για στατιστικά τόσο σπάνιο φαινόμενο που θα ζήλευε και το ίδιο το Τζόκερ

«Προφανώς μιλάμε για στατιστικά τόσο σπάνιο φαινόμενο που θα ζήλευε και το ίδιο το Τζόκερ. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για σύμπτωση, για αστρική εύνοια ή για κάτι που χρειάζεται βαθύτερη διερεύνηση» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει: «Ξέρουμε, όμως, ότι τα τυχερά παιχνίδια αποτελούν μία από τις πιο κλασικές μεθόδους απόκρυψης και νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Γι' αυτό και σε κάθε σοβαρή έννομη τάξη, τέτοια μοτίβα ενεργοποιούν αυτομάτως τους ελεγκτικούς μηχανισμούς».

Κλείνοντας καλεί την κυβέρνηση «να σταματήσει να παριστάνει τον παρατηρητή και να απαντήσει ξεκάθαρα: Θεωρεί πραγματικά ότι όλα αυτά είναι απλές συμπτώσεις; Και αν ναι, πόση ακόμη "τύχη" αντέχει το Μέγαρο Μαξίμου στην προσπάθεια να κουκουλώσει το "γαλάζιο" σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;».

