ΣΥΡΙΖΑ: Οι «σκιώδεις υπουργοί» -Ο Τσίπρας μοίρασε αρμοδιότητες ανά τομέα στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας - iefimerida.gr

Τις νέες χρεώσεις ανά τομέα πολιτικής αποφάσισε σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.
Συντονιστής της Επιτροπής Πολιτικού Αγώνα ορίστηκε ο Νίκος Μπίστης, ενώ υπεύθυνος κυβερνητικού προγράμματος ορίστηκε ο πρώην γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Επίσης στην επιτροπή συμμετέχουν οι Νίκος Παππάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Έφη Αχτσιόγλου, Ρένα Δούρου, Γιάννης Ραγκούσης, Νίκος Φίλης, Ανέττα Καββαδία, Παύλος Πολάκης κα.
Αναλυτικά οι «χρεώσεις» ανά τομέα ευθύνης σε 38 μέλη της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ:
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- ΑΡΑΠΗ-ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
- ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Ο.
- ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: ΝΕΟΛΑΙΑ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
- ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ο
- ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ: ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ: ΠΑΙΔΕΙΑ
- ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ: ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΜΕΛΟΣ ΟΓ
- ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
- ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΘΕΣΜΟΙ
- ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
- ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ: ΥΓΕΙΑ
- ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ
- ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ/ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
- ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Κ' ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
- ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ: ΑΜΥΝΑ
- ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
- ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
- ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΟΓ
- ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
- ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
- ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ: ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
- ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΠΑΙΔΕΙΑ
- ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΕ- ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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