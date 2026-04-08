ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ - iefimerida.gr

Την άποψη πως ο πρωθυπουργός «θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media» για να ξεχαστεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με αφορμή τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για απαγόρευση εισόδου παιδιών κάτω των 15 σε συγκεκριμένες πλατφόρμες social media, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για εργαλειοποίηση του θέματος από τον πρωθυπουργό για να «

ξεφύγει από την υποχρέωσή του να απολογηθεί. Και θα αναγκαστεί να απολογηθεί, έτσι ή αλλιώς».

ΣΥΡΙΖΑ: Καλές οι εξυπνάδες «six seven», αλλά για την ουσία θα μιλήσει;

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει:

Όσο μεγάλα και αν είναι τα αδιέξοδα του κυρίου Μητσοτάκη μπροστά στα αλλεπάλληλα σκάνδαλα της κυβέρνησής του, δεν επιτρέπεται να εργαλειοποιεί κάθε λίγους μήνες το κρίσιμο θέμα της χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά για να ξεφύγει από την υποχρέωσή του να απολογηθεί. Και θα αναγκαστεί να απολογηθεί, έτσι ή αλλιώς.

Σαφέστατα και χρειάζεται ρύθμιση και έλεγχος στο διαδίκτυο, και προστασία των ανηλίκων, και έλεγχος της ασυδοσίας των πολυεθνικών ομίλων και της χρήσης προσωπικών δεδομένων.

Η μεγάλη ανησυχία των γονιών και η ανάγκη να προστατευθεί η νέα γενιά από τους κινδύνους του διαδικτύου δεν απαντιέται με μια αποσπασματική οριζόντια απαγόρευση, την οποία φέρνει κάθε λίγους μήνες για να κερδίσει επικοινωνιακό χρόνο.

Χρειάζεται συνολική στρατηγική, διαβούλευση με τους ειδικούς, αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας, ευρωπαϊκός συντονισμός, συνοδές δράσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ώστε τα νέα παιδιά να είναι θωρακισμένα απέναντι στους κινδύνους.

Πόσο αξιόπιστος, όμως, είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων, των υποκλοπών, της παρακολούθησης του μισού υπουργικού συμβουλίου και της ηγεσίας του στρατού, αλλά και της διαρροής προσωπικών δεδομένων εκλογέων, για να οργανώσει ή να εγγυηθεί μια τέτοια συζήτηση. Καθόλου!

Αναμένουμε να δούμε την τελική πρόταση της ρύθμισης. Καλές οι εξυπνάδες ''six seven'', αλλά για την ουσία θα μιλήσει;».