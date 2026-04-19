ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη: Καταργήστε την «Ομάδα Αλήθειας» και ελάτε να συζητήσουμε - iefimerida.gr

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατηγορώντας τον για ενορχήστρωση τοξικότητας, συγκάλυψη σκανδάλων και στοχοποίηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ας κλείσει την Ομάδα Αλήθειας αν θέλει να μιλήσει για τοξικότητα»



Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση κατά του πρωθυπουργού απαντώτας στην κυριακάτικη ανάρτησή του﻿, υποστηρίζοντας ότι «αν θέλει να είναι ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης ως προς την τοξικότητα, τις στοχοποιήσεις, τις διαστρεβλώσεις, τα fake news και τις ανίερες διασυνδέσεις, ας κλείσει αύριο την “Ομάδα Αλήθειας” του».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης: «Ας μαζέψει το φαιό διαδίκτυο το οποίο ελέγχει και χρηματοδοτεί, αλλιώς είναι και υποκριτής και προφανώς ενορχηστρωτής της τοξικότητας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει τη στάση του πρωθυπουργού στη Συμφωνία των Πρεσπών, σημειώνοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει το σύνολο της πολιτικής αντιπαράθεσης ως “τοξικότητα”» και ότι «την αποκάλυψη των δικών του σκανδάλων» την παρουσιάζει ως τέτοια.

Η υπόθεση Λαζαρίδη στο επίκεντρο



Στην ανακοίνωση γίνεται εκτενής αναφορά και στον Μακάριο Λαζαρίδη:



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν η αντιπολίτευση ζητούσε την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη μετά τις σοβαρές αποκαλύψεις σε βάρος του, η ΝΔ μίλησε για δολοφονία χαρακτήρα και τοξικότητα. Ήταν όμως έτσι; Προφανώς και αποδεικνύεται από την παραίτηση Λαζαρίδη μετά και από την τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη».

Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει: «Το ερώτημα δεν είναι πόσο αδύναμος και ανεπαρκής είναι ο κ. Μητσοτάκης, αλλά με τι τον κρατάει ο Λαζαρίδης και δεν τον “καθάρισε” επί 2 εβδομάδες, ακόμα και όταν ο ίδιος παραδέχτηκε την απατεωνιά κατά του Δημοσίου».

Κριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ», καθώς «βαρύνεται με την ευθύνη δημιουργίας και λειτουργίας του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε».



Κατηγορεί επίσης τον πρωθυπουργό ότι «επιμένει στη στοχοποίηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ζητώντας της «να αποδείξει την αντικειμενικότητά της».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στην ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, η οποία χαρακτηρίζεται ως «πλήρες σχέδιο Grexit από τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», με το ερώτημα: «Συμφωνεί ο κ. Μητσοτάκης με αυτό το σχέδιο;»

Ζήτημα συνέπειας για τις άρσεις ασυλίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει και θέμα συνέπειας σχετικά με την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ που εξετάζονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ:



«Το περασμένο καλοκαίρι γιατί δεν έδειξε την ίδια συνέπεια και φρόντισε να προστατέψει τους υπουργούς του από τον φυσικό δικαστή;»

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Επιτίθενται στην Εισαγγελέα γιατί κάνει τη δουλειά της και γιατί είναι ένοχοι για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Αν θέλει να είναι ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης ως προς την τοξικότητα, τις στοχοποιήσεις, τις διαστρεβλώσεις, τα fake news και τις ανίερες διασυνδέσεις, ας κλείσει αύριο την «Ομάδα Αλήθειας» του και τότε να συζητήσουμε. Ας μαζέψει το φαιό διαδίκτυο το οποίο ελέγχει και χρηματοδοτεί, αλλιώς είναι και υποκριτής και προφανώς ενορχηστρωτής της τοξικότητας. Θυμάται τι έλεγε ο ίδιος στη Βουλή για τη Συμφωνία των Πρεσπών; Θυμάται τι γραφόταν στο διαδίκτυο; Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει το σύνολο της πολιτικής αντιπαράθεσης ως «τοξικότητα». Την αποκάλυψη των δικών του σκανδάλων ως τοξικότητα. Όταν η αντιπολίτευση ζητούσε την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη μετά τις σοβαρές αποκαλύψεις σε βάρος του η ΝΔ μίλησε για δολοφονία χαρακτήρα και τοξικότητα. Ήταν όμως έτσι; Προφανώς και αποδεικνύεται από την παραίτηση Λαζαρίδη μετά και από την τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ερώτημα δεν είναι πόσο αδύναμος και ανεπαρκής είναι ο κ. Μητσοτάκης, που χρειάστηκε να παρέμβει η κ. Μπακογιάννη για να απομακρυνθεί ο προστατευόμενός του, αλλά με τι τον κρατάει ο Λαζαρίδης και δεν τον «καθάρισε» επί 2 εβδομάδες, ακόμα και όταν ο ίδιος παραδέχτηκε την απατεωνιά κατά του δημοσίου.

Για την κυβερνητική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Όσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν πείθει κανέναν πια ο ισχυρισμός ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί την εξυγίανσή του, όταν βαρύνεται με την ευθύνη δημιουργίας και λειτουργίας του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στη στοχοποίηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καλώντας την να αποδείξει την αντικειμενικότητά της και το ότι κάνει καλά τη δουλειά της. Αντί να αποδείξουν την ακεραιότητά τους, αυτοί που έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα με κάθε δυνατό τρόπο, εγκαλούν τους ελεγκτές τους. Πρόκειται για μια ευθεία παρέμβαση στον θεσμό της ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης για τον οποίο τίθεται ζήτημα εμπιστοσύνης από τον Κυρ. Μητσοτάκη, παρά τα όσα λέει περί «στήριξης» στη Βουλή. Θυμίζουμε εδώ και την τελευταία ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, που συνιστά ένα πλήρες σχέδιο «Grexit» από το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Συμφωνεί ο κ. Μητσοτάκης με αυτό το σχέδιο;

Οφείλει να απαντήσει, καθώς εφόσον δεν αποδοκιμάζει, ούτε αποπέμπει τον Γεωργιάδη, είναι ίδιος και χειρότερος και ο Άδωνις εκτελεί εντολές του. Επιτίθενται στην Εισαγγελέα γιατί κάνει τη δουλειά της και γιατί είναι ένοχοι για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Όσο για τη συνέπεια που επικαλείται, τοποθετούμενος επί της αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ που εξετάζονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ας μας λύσει την απορία: το περασμένο καλοκαίρι γιατί δεν έδειξε την ίδια συνέπεια και φρόντισε να προστατέψει τους υπουργούς του από τον φυσικό δικαστή κάτι που δεν κάνει τώρα για τους βουλευτές του; Ιδίως αφού δηλώνει σίγουρος ότι οι σχετικές υποθέσεις θα αρχειοθετηθούν;

