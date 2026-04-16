Φάμελλος: Πρότεινε ξανά να καταθέσουν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης - iefimerida.gr

Την πρόταση να καταθέσουν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Η κοινοβουλευτική τάξη και η κοινωνία επιβάλλουν να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, ζητώντας τη συνδρομή του ΠΑΣΟΚ, καθώς απαιτούνται 50 υπογραφές για την κατάθεση του σχετικού αιτήματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση, παρότι δεν το εξέλεξε ο λαός σε αυτή τη θέση. Ρωτάμε λοιπόν: Θα αξιοποιήσει αυτόν τον ρόλο ή θα περιοριστεί σε δηλώσεις και καταγγελίες;» διερωτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος που τόνισε πως είναι «ευθύνη των προοδευτικών δυνάμεων να οδηγήσουν την κυβέρνηση σε παραίτηση και την χώρα σε εκλογές».

Φάμελλος: Τα βρήκαν σκούρα και επιτίθενται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία -Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης

Στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις παρακολουθήσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «διεφθαρμένη», που «καλύπτει απατεώνες και κλέφτες των χρημάτων της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κατηγορεί εμάς για τοξικότητα!», όπως είπε.

«Τα βρήκαν σκούρα και επιτίθενται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Πάρτε θέση κύριε Μητσοτάκη!», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος σχετικά με την επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη στην Ευρωπαία Εισαγγελέα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τις υποκλοπές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε πως «δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, αλλά σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη».

Για εκτέλεση εντολών «συγκάλυψης» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής έκανε λόγο ο κ. Φάμελλος σχετικά με τον Μακάριο Λαζαρίδη, για τον οποίο διερωτήθηκε «πόσο ακόμα θα τον κρατάτε στην κυβέρνηση ή μήπως αυτός κρατάει τον κ. Μητσοτάκη;».

Με ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη ξεκίνησε την ομιλία του και ο Σωκράτης Φάμελλος.