ΣΥΡΙΖΑ: Ιστορική νίκη Λούλα απέναντι στην Ακροδεξιά - iefimerida.gr

Για ιστορική νίκη του Λούλα απέναντι στον ακροδεξιό εκπρόσωπο του τραμπισμού Φλάβιο Μπολσονάρου που η σημασία της υπερβαίνει τα όρια της Βραζιλίας και της Λατινικής Αμερικής, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Λούλα έδωσε μια τιτάνια μάχη»

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «σε μια συγκυρία όπου οι ακροδεξιές δυνάμεις επιχειρούν να διευρύνουν την επιρροή τους και ο νεοφιλελευθερισμός κυριαρχεί, το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία δείχνει ότι τον τελευταίο λόγο τον έχουν πάντα οι λαοί».

«Ο Λούλα έδωσε μια τιτάνια μάχη απέναντι στην οικονομική ολιγαρχία, στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και τους εκπροσώπους τους. Υπερασπίστηκε με αυθεντικότητα τα λαϊκά συμφέροντα και τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας, υπερασπίστηκε την ίδια τη δημοκρατία απέναντι σε έναν αντίπαλο που φαινόταν ανίκητος. Και, τελικά, βγήκε ο ίδιος νικητής γιατί βασίστηκε στη δύναμη του λαϊκού παράγοντα, ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά, όπως και το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Γι' αυτό και η νίκη του Λούλα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας για τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις και σε όσους αμφισβητούν το κυρίαρχο σύστημα εκμετάλλευσης και ανισότητας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ