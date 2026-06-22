 ΣΥΡΙΖΑ: Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με έκτακτα επιδόματα και εφάπαξ παροχές λίγων εκατοντάδων ευρώ - iefimerida.gr
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ΣΥΡΙΖΑ: Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με έκτακτα επιδόματα και εφάπαξ παροχές λίγων εκατοντάδων ευρώ

ΣΥΡΙΖΑ ΚΤΙΡΙΟ
ΣΥΡΙΖΑ / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με έκτακτα επιδόματα και εφάπαξ παροχές λίγων εκατοντάδων ευρώ, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Το δημογραφικό απαιτεί μόνιμες πολιτικές»

«Η κυβέρνηση φέρνει μια ακόμη έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες με παιδιά. Όμως το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με έκτακτα επιδόματα και εφάπαξ παροχές λίγων εκατοντάδων ευρώ», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρει σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου κόμματος, «η ίδια η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες θα λάβουν την ενίσχυση, γεγονός που αποδεικνύει το μέγεθος της κοινωνικής πίεσης που βιώνουν τα νοικοκυριά».

«Το δημογραφικό είναι μόνιμο εθνικό πρόβλημα και απαιτεί μόνιμες πολιτικές: αξιοπρεπείς μισθούς, προσιτή στέγη, δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς, εργασιακή ασφάλεια και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας», τονίζει και καταλήγει:

«Τα παιδιά δεν είναι έκτακτο γεγονός. Ούτε η δημογραφική κρίση είναι έκτακτη συνθήκη. Είναι το μέλλον της χώρας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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