ΣΥΡΙΖΑ: Ορκίστηκε βουλευτής Αχαΐας ο Γιώργος Κυριακόπουλος

Ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Αχαΐας, ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Ο ίδιος διαδέχθηκε τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια αφού ανεξαρτητοποιήθηκε 14/06/26 παραιτήθηκε από το αξίωμα του βουλευτή, στις 10 Νοεμβρίου.

Πλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 13 βουλευτές και παραμένει 4ο σε δύναμη κοινοβουλευτικό κόμμα. Οι «Ανεξάρτητοι» αριθμούν 47 βουλευτές.