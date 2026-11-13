ΣΥΡΙΖΑ: Ορκίστηκε βουλευτής Αχαΐας ο Γιώργος Κυριακόπουλος

Ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Αχαΐας, ο Γιώργος Κυριακόπουλος.
Ο ίδιος διαδέχθηκε τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια αφού ανεξαρτητοποιήθηκε 14/06/26 παραιτήθηκε από το αξίωμα του βουλευτή, στις 10 Νοεμβρίου.
Πλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 13 βουλευτές και παραμένει 4ο σε δύναμη κοινοβουλευτικό κόμμα. Οι «Ανεξάρτητοι» αριθμούν 47 βουλευτές.
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