Βολές ΣΥΡΙΖΑ κατά Καλαματιανού: «Το βίντεο παραίτησης το είδαμε, την επιστολή γιατί δεν την είδαμε;» - iefimerida.gr

Βολές κατά του Διονύση Καλαματιανού εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι ο ενώ ο βουλευτής ανακοίνωσε την παραίτησή του από την έδρα του την Παρασκευή, ακόμα δεν έχει καταθέσει τη σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής.

«Την Παρασκευή 23/10/2026, ο βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός διένειμε βίντεο με προσωπική του δήλωση ότι παραιτείται με την προβλεπόμενη επιστολή από τη βουλευτική έδρα που διακρατούσε ως ανεξάρτητος και προσχωρεί στην ΕΛΑΣ», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι «μέχρι αυτή τη στιγμή, στις 27 Οκτωβρίου, ουδεμία επιστολή παραίτησής του έχει κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής» σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Εκ των πραγμάτων προκύπτει το ερώτημα: “Το βίντεο της παραίτησης το είδαμε, την επιστολή της παραίτησης γιατί δεν την είδαμε;”».

Από τον Ιούλιο έχει ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ

Υπενθυμίζεται ότι ο Διονύσης Καλαματιανός έχει ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ από τον περασμένο Ιούλιο.

Επιπλέον,﻿πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για τον νομό Ηλείας -μετά την παραίτηση από τη βουλευτική έδρα του κ. Καλαματιανού- είναι η Ζωή Αναστασοπούλου.