Συρίγος για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου: Δεν θα υπάρξει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία -Έχουμε λάβει υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια - iefimerida.gr

Την πεποίθηση πως δεν θα υπάρξει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία κατά την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος.

Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στα Παραπολιτικά 90,1 και στους δημοσιογράφους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη τόνισε ότι η Ελλάδα έχει λάβει υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια, ξεκαθαρίζοντας πως σε κάθε ένα από αυτά υπάρχει απάντηση.

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Συγκεκριμένα, ο κ. Συρίγος κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Γεραπετρίτη ότι θα αντιδράσουμε επιχειρησιακά στην περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου τόνισε:

«Έχουμε λάβει υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να υπάρξει πρόβλημα από την Τουρκία και για κάθε σενάριο υπάρχει μια απάντηση».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι «ανάλογα με το τι πρόβλημα θα υπάρχει θα υπάρξει απάντηση επί του πεδίου. Δεν θα έχουμε θερμό επεισόδιο».

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Βαριά και προσωπική η ήττα του Τράμπ

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής τόνισε χαρακτηριστικά:

«Είναι μια βαριά ήττα προσωπικά του Τράμπ. Οι Δημοκρατικοί σάρωσαν αλλά σάρωσαν διότι ο λαός ψήφιζε οτιδήποτε ήταν αντίθετο στον Τραμπ. Χαρακτηριστικό είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και 16 χρόνια όποιος υποψήφιος υποστηριζόταν προσωπικώς από τον Τράμπ “εξαφανίστηκε” στις εκλογές.

» Οι λόγοι της ήττας ήταν πρωτίστως η τιμή της βενζίνης, το γεγονός ότι οι δασμοί αντί να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και να ανοίξουν εργασίες οδήγησαν σε αύξηση των τιμών. Μεγάλο ρόλο επίσης έπαιξε η διαφθορά και η αύξηση της προσωπικής περιουσίας και του Τραμπ και των ανθρώπων που είναι στο άμεσο περιβάλλον του. Οι Δημοκρατικοί τώρα που θα αρχίσουν να ψάχνουν τι γίνεται δεν θα ασχοληθούν με τον Τραμπ αλλά θα πιάσουνε τους γύρω-γύρω. Υπάρχουν πολλοί «μικροί πρίγκηπες» γύρω τριγύρω που θα έχουν πρόβλημα» τόνισε ο κ. Συρίγος.