Σύντομα ο αντικαταστάτης του Τσαβδαρίδη, πιθανόν και σήμερα οι ανακοινώσεις -Εκτός κυβέρνησης μετά την καταγγελία για έξτρα μoριοδότηση της κόρης του

Με συνοπτικές διαδικασίες ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης τέθηκε εκτός κυβέρνησης μετά την καταγγελία για έξτρα μοριοδότηση της κόρης του στις Πανελλαδικές μέσω συμμετοχής της σε σχολικούς αγώνες.

Κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου σημειώνουν ότι έγινε δεκτή η παραίτηση του Τσαβδαρίδη, σχολιάζοντας ότι «οι εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με προσωπική υπόθεσή του δεν κρίθηκαν επαρκείς».

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Μάλιστα, οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι ο πρωθυπουργός αναμένεται να κινηθεί σύντομα για τον αντικαταστάτη του, λέγοντας πως η σχετική ανακοίνωση αναμένεται «όταν καταλήξει ο πρωθυπουργός, είτε μέσα στη μέρα, είτε μέχρι τη Δευτέρα».

Οι καταγγελίες εις βάρος της κόρης του Τσαβδαρίδη



Την υπόθεση έφερε χθες στο φως το Mega, παρουσιάζοντας μαρτυρίες γονέων αθλητριών και του προπονητή της ομάδας που υποστηρίζουν ότι η τότε 17χρονη κόρη του υφυπουργού εμφανιζόταν ως ενεργό μέλος αθλητικού συλλόγου χωρίς να συμμετέχει στις προπονήσεις ή στους αγώνες.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, όταν η τότε 17χρονη κόρη του υφυπουργού εμφανίστηκε σε γήπεδο χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας και το όνομά της συμπεριλήφθηκε στο φύλλο αγώνα.

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Γονείς άλλων αθλητριών που έμειναν εκτός αποστολής αντέδρασαν, υποστηρίζοντας πως η νεαρή δεν είχε προηγούμενη παρουσία στην ομάδα.

«Δεν είχε παίξει ποτέ. Την είδαμε στον πάγκο. Έγινε μεγάλη φασαρία στο γήπεδο. Αντιδράσανε λεκτικά και ο πρόεδρος ήταν λίγο προκλητικός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι "δικό μου είναι το σωματείο και όποιον θέλω φέρνω"», ανέφερε πρόσωπο που μίλησε στο Mega.

Άλλος καταγγέλλων υποστήριξε ότι η παρουσία της κόρης του υφυπουργού συνδεόταν με την προσδοκία οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου.

«Δεν έχει καμία σχέση με το άθλημα. Η ομάδα είναι του προέδρου και θέλει να κάνει μια κίνηση επειδή ήταν θέμα χρημάτων. Έπρεπε να πάρει και την αθλήτρια αυτή δηλωμένη στον πάγκο. Μάθαμε ότι είναι η κόρη ενός βουλευτή και ήρθε για τη μοριοδότηση στο πανεπιστήμιο. Καμία σχέση με την ομάδα», σημείωσε.

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Η συγκεκριμένη ομάδα κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων, κάτι που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έδινε στις αθλήτριες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν πρόσθετη μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως προκύπτει, για τη χορήγηση της μοριοδότησης αρκούσε η αναγραφή της αθλήτριας στο φύλλο αγώνα στο 50% συν έναν από τους αγώνες της ομάδας, χωρίς να απαιτείται χρόνος συμμετοχής.

Η κόρη του υφυπουργού φέρεται, σύμφωνα με το επίμαχο ρεπορτάζ, να εμφανίστηκε στον απαιτούμενο αριθμό αγώνων, εξασφαλίζοντας δικαίωμα πρόσθετης μοριοδότησης 10%, ενώ μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος σταμάτησε να εμφανίζεται στις υποχρεώσεις του συλλόγου.

Τα αρνήθηκε όλα ο υφυπουργός, οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν

Σε τηλεοπτικά πλάνα που παρουσίασε το Mega, η νεαρή εμφανίζεται να κάθεται στον πάγκο σε απόσταση από τις υπόλοιπες αθλήτριες και να αποχωρεί μετά το τέλος αναμέτρησης χωρίς να συμμετέχει στον πανηγυρισμό της ομάδας.

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Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, χθες, αρνήθηκε την όποια καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι «Αν κατηγορούμαι ότι η κόρη μου ήταν αθλήτρια για να πάρει μια επιπλέον μοριοδότηση και να εγγραφεί σε κάποια σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, θα πρέπει ευθύς εξαρχής να ξεκαθαρίσω πως η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να εισαχθεί σε οποιαδήποτε σχολή σε ελληνικό πανεπιστήμιο» και ότι η κόρη του συμμετείχε κανονικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και πέτυχε την εισαγωγή της στο Τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα αποκλειστικά με βάση τις επιδόσεις της.

«Η κόρη μου συμμετείχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, όπως κάθε παιδί της γενιάς της. Διάβασε, κοπίασε, και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει στο Τμήμα Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας, χωρίς να κάνει χρήση μοριοδότησης», δήλωσε.