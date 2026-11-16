Remix σε κλαμπ έγινε το «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» του Άδωνι Γεωργιάδη -Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο υπουργός Υγείας

Το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη να τραγουδάει σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με μέλη της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα έγινε αμέσως viral και, απ' ό,τι φαίνεται, μεταφέρθηκε και στη νυχτερινή διασκέδαση.

Ειδικότερα, ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε δύο βίντεο στο Χ από κλαμπ σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας με το σύνθημά του να χρησιμοποιείται σε... remix με γνωστές επιτυχίες.

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Στην πρώτη περίπτωση ως εισαγωγή για το «Αμάρτησε μαζί μου» της Λένας Ζευγαρά και στη δεύτερη περίπτωση μαζί με το «Φωτιά με φωτιά» του Πάνου Κιάμου, με τον κόσμο να τραγουδά και να χορεύει.

«Δεν είχα εκτιμήσει πλήρως το τι θα επακολουθήσει», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ για να εκφράσει τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα έγραψε: «Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο!».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Λοιπόν, όταν ανέβασα το βίντεο με το γνωστό ιστορικό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ δεν είχα εκτιμήσει πλήρως το τι θα επακολουθήσει. Πέραν των εκατομμυρίων προβολών στα διάφορα social, έγινε πλέον μόδα και μέσα στα μπαρ.

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Δείτε δύο διαφορετικά βίντεο από δύο διαφορετικές πόλεις και το πώς η νεολαία μας διασκεδάζει με τα συνθήματά μας. Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο! Να θυμάστε, το σύνθημα αυτό έχει ιστορία, γεννήθηκε στα αμφιθέατρα όταν οι Νεοδημοκράτες αρνήθηκαν να υποκύψουν στα "ου" των Αριστερών και τελικά επικρατήσαμε στο Φοιτητικό Κίνημα. Μπράβο, παιδιά, πάμε γερά!».

Το viral βίντεο με το σύνθημα του Άδωνι Γεωργιάδη

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν από το βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη συνάντησή του με μέλη της ΟΝΝΕΔ στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα.

Στο βίντεο, ο υπουργός Υγείας εμφανιζόταν να χειροκροτεί και να φωνάζει το γνωστό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ μαζί με τους παρευρισκόμενους.