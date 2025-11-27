Μνημόνιο συνεργασίας της Βουλής με την Ακαδημία Αθηνών - Κακλαμάνης: Ενώνουμε δυνάμεις - iefimerida.gr

Η Βουλή των Ελλήνων και η Ακαδημία Αθηνών εγκαινίασαν μια νέα περίοδο επίσημης συνεργασίας με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου και ο πρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης έδωσε στις δηλώσεις του έναν προσωπικό τόνο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διμερής σύμπραξη που υπεγράφη από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και τον πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, Μιχάλη Τιβέριο, θεσπίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας με κύριο αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνωμοδοτικών υπηρεσιών από την Ακαδημία Αθηνών προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία αυτής της συνεργασίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το ανώτατο πνευματικό Ίδρυμα της χώρας και το ανώτατο θεσμικό όργανο για τη Δημοκρατία που είναι η Βουλή, ενώνουν σήμερα τις δυνάμεις τους».

Ο πρώην ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρώην πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος ήταν παρόντες στην τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Ακαδημίας Αθηνών / Pool, Intime

Αναφερόμενος στην άμεση αξιοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας, ο κ. Κακλαμάνης διαβεβαίωσε πως στις αρχές του νέου έτους, η Βουλή των Ελλήνων θα ζητήσει τη συνεισφορά της Ακαδημίας Αθηνών για τον εκσυγχρονισμό και την αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής. Όπως εξήγησε, αυτή η αναθεώρηση κρίνεται επιτακτική, καθώς ο σημερινός Κανονισμός συντάχθηκε προ 40ετίας, σε μια εποχή όπου η Βουλή είχε μόνο τέσσερα κόμματα.

Σχετικά με το Μνημόνιο, ο πρόεδρος της Βουλής παραδέχθηκε πως ενήργησε μετά από σύσταση του γενικού γραμματέα της Βουλής, Βασίλη Μπαγιώκου, ώστε το θέμα να τεθεί προς συζήτηση και να λάβει την ομόφωνη έγκριση από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Και συμπλήρωσε τη σύντομη ομιλία του, προβαίνοντας σε μια «συναισθηματική» όπως τη χαρακτήρισε αναδρομή. «Έτυχε και τα έφερε έτσι η τύχη, δύο παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Άνδρο, ο ένας σήμερα να είναι πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και ο άλλος, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Όπως καταλαβαίνετε, και για το νησί μας, την Άνδρο, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή σήμερα που υπογράφουμε αυτό το Μνημόνιο».

