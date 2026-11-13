Ηρεμία στην πρεμιέρα των ερευνών του γαλλικού Abeille Marengo για το καλώδιο -Η ήπια τουρκική αντίδραση και η απάντηση από τη φρεγάτα «Λήμνος»

Σε διεθνή ύδατα βρίσκεται από χθες το ερευνητικό γαλλικό πλοίο Abeille Marengo, με τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου να συνεχίζονται.

Το πλοίο βρίσκεται νοτιοανατολικά της Καρπάθου και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ολοκληρώσει τις εργασίες βαθμονόμησης και αναμένεται να ξεκινήσουν οι έρευνες αποτύπωσης του πυθμένα ώστε να βρεθεί η καλύτερη και πιο ασφαλής διαδρομή για το καλώδιο.

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Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται κανονικά χωρίς να υπάρχει κάποια παρεμπόδιση.



Η ήπια αντίδραση της Τουρκίας και η απάντηση από το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας

Χθες το μεσημέρι, κι ενώ το γαλλικό πλοίο πλησίαζε την περιοχή όπου βρίσκεται τώρα, η τουρκική φρεγάτα TCG Gokova, που πλέει αρκετά μακριά από το ερευνητικό πλοίο, έκανε απλή αναφορά μέσω ασυρμάτου ότι το Abeille Marengo «πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει τη συγκατάθεση να συνεχίσει τον πλου του».

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Το γαλλικό πλοίο, ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, δέχθηκε μήνυμα από την τουρκική φρεγάτα σύμφωνα με το οποίο μπορούσε να συνεχίσει κανονικά την πορεία και τις εργασίες του, καθώς η Τουρκία είχε δώσει τη συγκατάθεσή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Τούρκοι δεν έκαναν λόγο για αδειοδότηση, αλλά χρησιμοποίησαν συγκεκριμένα τον όρο «συγκατάθεση».

Στο μήνυμα απάντησε και η ελληνική φρεγάτα «Λήμνος», διευκρινίζοντας ότι το γαλλικό πλοίο πλέει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και μπορούσε να συνεχίσει κανονικά τις εργασίες του, σύμφωνα με τη NAVTEX που είχε εκδώσει η Αθήνα.

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Αυτή η αναφορά από την πλευρά της Τουρκίας θεωρείται ήπια αντίδραση, καθώς σε άλλες περιπτώσεις έχει ζητηθεί αναγνώριση του πλοίου μέσω ασυρμάτου, με την αναζήτηση των στοιχείων του και όλων των πληροφοριών για τις έρευνες που πραγματοποιεί.