«Όταν χάνεις με σκορ 213-111, δεν μπορείς να μιλάς για νοθεία, αλλά για πολιτική συντριβή» -Απάντηση με σφοδρή επίθεση Κυρίζογλου στις καταγγελίες Δούκα - iefimerida.gr

Συνεχίζεται σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου.

«Δεν υπήρξε καμία νοθεία», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και πρόεδρος της παράταξης «Σύγχρονοι-ισχυροί δήμοι», δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, απαντώντας στον Χάρη Δούκα μετά τις καταγγελίες για νοθεία στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που έλαβε χώρα το σαββατοκύριακο.

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Κυρίζογλου: Ο κ. Δούκας προσπάθησε να διασύρει τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε ανακοίνωσή του ο Λάζαρος Κυρίζογλου αναφέρει:

«O κ. Δούκας, με αποκλειστική του ευθύνη, προσπάθησε σήμερα να διασύρει τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο των ΜΜΕ, με τον δήμαρχο της Αθήνας θλιβερό πρωταγωνιστή στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, να ισχυρίζεται αναληθώς ότι δήθεν υπάρχουν καταγγελίες για νοθεία στη διαδικασία ψηφοφορίας για την έγκριση του ψηφίσματος, προσβάλλουν όλους τους αιρετούς που υπηρετούν με ανιδιοτέλεια τον αυτοδιοικητικό θεσμό, αλλά και τους πολίτες.

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Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν υπήρξε καμία νοθεία. Υπήρξε μια πολιτική συντριβή του κ. Δούκα. Η διοίκηση της ΚΕΔΕ έφερε στο σώμα των μελών της Γενικής Συνέλευσης ένα ψήφισμα, που αναδείκνυε τα πραγματικά προβλήματα των δήμων και τις διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης. Σε αντίθεση με τον κ. Δούκα, που είχε ως στόχο την έκδοση ενός ψηφίσματος καταδίκης της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού.

Σε μια ανοικτή, δημοκρατική διαδικασία, που διεξήχθη φανερά με ανάταση των χεριών, στην οποία συμμετείχαν 338 σύνεδροι, μεταδιδόταν ζωντανά από το κανάλι της ΚΕΔΕ στο YouTube και η καταμέτρηση των ψήφων γινόταν παρουσία εκπροσώπων όλων των παρατάξεων, η πρόταση της Διοίκησης της ΚΕΔΕ απέσπασε 213 ψήφους (ποσοστό 63%). Ενώ του κ. Δούκα μόλις 111 ψήφους (ποσοστό 32,8%).

Με την υπεύθυνή τους στάση, οι σύνεδροι αποδοκίμασαν έμπρακτα την ανεύθυνη και λαϊκίστικη στάση του κ. Δούκα. Γιατί όταν χάνεις με σκορ 213-111, με 102 ψήφους διαφορά επί 338 ψηφισάντων, δεν μπορείς να μιλάς για νοθεία, κ. Δούκα, αλλά για συντριβή. Συντριβή πολιτική, αλλά και προσωπική.

Στη δημοκρατία υπάρχουν κανόνες. Κι αυτούς τους κανόνες οφείλουν να σεβαστούν τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΕΛΑΣ, που έσπευσαν, καθαρά για μικροκομματικές σκοπιμότητες, να υιοθετήσουν τους ανακριβείς ισχυρισμούς του κ. Δούκα.

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Ο επικεφαλής της Αυτοδιοικητικής Παράταξης ''Σύγχρονοι- Ισχυροί Δήμοι''

Λάζαρος Κυρίζογλου

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης».

Δούκας: Οι καταγγελία για νοθεία στην ψηφοφορία της ΚΕΔΕ

Υπενθυμίζεται πως ο δήμαρχος Αθηναίων αμφισβήτησε ανοιχτά τη διαδικασία ψηφοφορίας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, επικαλούμενος καταγγελίες περί νοθείας και ζητώντας ονομαστική καταμέτρηση των ψήφων.

«Ονομαστική τώρα», φώναζε ο Χάρης Δούκας, επιμένοντας στο αίτημά του, με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους να αντιδρούν και να απαντούν «μετρηθείτε», ανεβάζοντας περισσότερο τους τόνους.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, ανέβηκε στο βήμα, πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε σε έντονο ύφος προς τον δήμαρχο Αθηναίων:

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«Φύγε από εδώ, ρε, φύγε από εδώ. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι; Έλα τώρα, νοθεία στην Αυτοδιοίκηση», είπε ο κ. Καφαντάρης.