Συνεχίζεται η «αφωνία» Κωνσταντοπούλου για το επεισόδιο με την επιθεωρήτρια εργασίας και τους διασώστες του ΕΚΑΒ - Μ.Θεμιστοκλέους: «Οφείλει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη»

Συνεχίζεται η αφωνία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά το επεισόδιο που είχε με την προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Μιλώντας στο Mega ο υφυπουργός Υγείας

Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε για το περιστατικό πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «οφείλει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη τις επόμενες ώρες».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φανταστείτε σε κάθε καβγά που καλείται το ΕΚΑΒ, δεν είναι δυνατόν να προπηλακίζονται οι εργαζόμενοι. Οφείλει άμεσα να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. » συμπλήρωσε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Σημειώνεται πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη για το συμβάν, ενώ στα social media η τελευταία της ανάρτηση σήμερα το πρωί αφορά ομιλία της στη Βουλή.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε χθες με αφορμή την υπόθεση με πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία είχε προχωρήσει πρίν από σχεδόν ένα χρόνο σε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας πως της χρωστάει δεδουλευμένα από την εργασία της στο κόμμα καθώς και πως δέχτηκε ηθική παρενόχληση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την είδηση για το περιστατικό με την προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας έκανε γνωστό χθες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η προϊσταμένη έλαβε εξιτήριο το απόγευμα. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «νευρικό κλονισμό». Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως την επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για «κρίση πανικού». Σε ανάρτησή της, έγραψε ότι οι λειτουργοί της Αρχής πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους «χωρίς να υφίστανται κανενός είδους πίεση ή επίθεση».

Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ: Τους έλεγε «Τι σόου είναι αυτό που κάνετε;»

O κ. Μαθιόπουλος, ανέφερε ότι το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ, έλαβε κλήση για ένα λιποθυμικό επεισόδιο ατόμου στην Επιθεώρηση Εργασίας στο κέντρο της Αθήνας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο που τηρείται σε ανάλογες περιπτώσεις, εστάλη ασθενοφόρο, έφτασαν οι διασώστες στο σημείο, ανέβηκαν στο κτήριο, μπήκαν στο γραφείο συνοδεία εργαζομένων, όπου ήταν μία γυναίκα η οποία είχε τάσεις λιποθυμίας. Οι διασώστες την εξέτασαν, της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και ξεκίνησε η διαδικασία μεταφοράς της γυναίκας στο ασθενοφόρο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, όταν οι διασώστες ήταν στον διάδρομο χωρίς να γνωρίζουν τι έχει συμβεί, όπως είπε ο κ. Μαθιόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου τους επιτέθηκε λεκτικά και τους είπε “Τι σόου είναι αυτό που κάνετε; Γιατί εργαλειοποιείται ένα περιστατικό; Γιατί τη μεταφέρετε με καρέκλα και δεν κατεβαίνει με τα πόδια;”».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο εργαζομένων του ΕΚΑΒ, η γυναίκα δήλωσε στους διασώστες ότι δεν αισθανόταν καλά και δεν μπορούσε να περπατήσει. Έτσι μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων

Σε ανακοίνωσή τους το σωματείο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ κάνει λόγο για «απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά» σε βάρος των διασωστών, ενώ σημειώνει πως η κα Κωνσταντοπούλου αδιαφόρησε πλήρως «για την κατάσταση της υγείας» της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καταγγέλλουμε την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της Προέδρου του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας κας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ σε συναδέλφους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Συγκεκριμένα κατά την παραλαβή περιστατικού ειρωνευόταν τους Συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας “κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού”, αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Είναι αδιανόητο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίον Δημοσίων Λειτουργών και ενός Ασθενούς συμπολίτη μας».