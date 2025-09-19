Συνεδριάζει σήμερα η ΚΟ της ΝΔ, εκλέγει γραμματέα -Ομιλία Μητσοτάκη με μηνύματα - iefimerida.gr

Τη συστράτευση της κοινοβουλευτικής ομάδας στη προσπάθεια να φτάσουν τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ σε όλους τους πολίτες θα ζητήσει ο κ. Μητσοτάκης κατά τη σημερινή συνεδρίαση για την εκλογή γραμματέα της ΚΟ.

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο πρωθυπουργός θα κάνει ειδική αναφορά στα καθήκοντα που προκύπτουν για κάθε γαλάζιο βουλευτή προκειμένου να εξηγήσει στην εκλογική του περιφέρεια τα οφέλη από τις μειώσεις φόρων και τη στήριξη σε νέους, μεσαία τάξη και πολύτεκνους. Κατά την ομιλία του θα αναφερθεί αναλυτικά στις ανακοινώσεις της Θεσσαλονίκης ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής που δίνει τη δυνατότητα στην οικονομία να παράγει πλούτο, ο οποίος στη συνέχεια επιστρέφει στους πολίτες. «Πολιτικές που έχουν άμεση σχέση με την ιδεολογική ταυτότητα της ΝΔ», όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, κάτι που θα κληθούν να επικοινωνήσουν οι βουλευτές του κόμματος.

Χαμόγελα στη κυβέρνηση: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ανασύνταξη της ΝΔ

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης θα εκπέμψει αέρα αισιοδοξίας για τη πορεία κυβέρνησης και κόμματος με προϋπόθεση την προώθηση του κυβερνητικού έργου και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Άλλωστε, όπως μεταδίδουν κοινοβουλευτικές πηγές, το κλίμα στο εσωτερικό της γαλάζιας ΚΟ έχει βελτιωθεί ύστερα από τα μέτρα της ΔΕΘ, καθώς έχουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα να μεταφέρουν στις περιφέρειες τους. Αυτό δεν σημαίνει πως λείπουν οι γκρίνιες για την ακρίβεια που συνεχίζει να αποτελεί μείζον πρόβλημα, ωστόσο υπάρχει, πλέον, ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό αφήγημα για την προσπάθεια στήριξης των πολιτών. Επίσης, τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δημοσιεύτηκαν την τελευταία εβδομάδα και παρουσιάζουν τη ΝΔ να ανακτά μέρος των απωλειών της και να κινείται εκ νέου πέριξ του 30% ήταν μία ισχυρή τονωτική ένεση για όλους.

Συσπείρωση και αισιοδοξία: Ο πρωθυπουργός προετοιμάζεται για τις εκλογές του 2027

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει ο πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπείρωσης όλων στη μάχη που δίνει για την ανάταξη της κυβερνητικής παράταξης στην πορεία προς τις εκλογές του 2027. Τα σκαμπανεβάσματα στη διαδρομή είναι δεδομένα και οι δυσκολίες παραμένουν, ωστόσο, ο ίδιος εμφανίζεται αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, κάτι που θέλει να περάσει και στους βουλευτές του.

Η επιλογή Χαρακόπουλου

Η επιλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ, ύστερα από τον ξαφνικό θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, θεωρείται από πολλούς ως μία κίνηση εξομάλυνσης των σχέσεων με γαλάζιους διαφωνούντες. Χαρακτηρίζεται ως «καραμανλικός», διατηρεί καλές σχέσεις με τον κ. Σαμαρά, θεωρείται εκπρόσωπος της “λαϊκής δεξιάς” και έχει επίσης σχέσεις με τον εκκλησιαστικό χώρο. Χαρακτηριστικά που έχουν ιδιαίτερη αξία τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί άνοιγμα προς τους δύο πρώην πρωθυπουργός, όπως έδειξε με την τοποθέτηση του στη ΔΕΘ. Πάντως, ενδιαφέρον θα έχει αν θα ζητήσουν το λόγο βουλευτές για να τοποθετηθούν και αν θα ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει και το περίγραμμα του κομματικού προγραμματισμού για το επόμενο διάστημα που περιλαμβάνει τις προσυνεδριακές διαδικασίες έως το συνέδριο του κόμματος που προσδιορίζεται την άνοιξη.