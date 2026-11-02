 Συνεδρίασε υπό τον Μητσοτάκη η Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ -Παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για αναδιάρθρωση οργάνων και κατάρτιση ψηφοδελτίων - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίασε υπό τον Μητσοτάκη η Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ -Παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για αναδιάρθρωση οργάνων και κατάρτιση ψηφοδελτίων

O Kυριάκος Μητσοτάκης στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ
O Kυριάκος Μητσοτάκης στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ / Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας.

Κατα τη συνεδρίαση συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργίας της Πολιτικής Επιτροπής και των υπόλοιπων κομματικών οργάνων, η κινητοποίηση των στελεχών με περιοδείες κυβερνητικών κλιμακίων σε όλη την Ελλάδα και θέματα οργάνωσης του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη», επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει άλλος κομματικός σχηματισμός που να είναι τόσο άρτια οργανωμένος.

Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη του Οργάνου, κοινοβουλευτικά και μη.

Ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε τον απολογισμό δράσεων και περιοδειών του τελευταίου 6μήνου, το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για αναδιάρθρωση οργάνων, κατάρτιση ψηφοδελτίων και συμμετοχή της βάσης στο κυβερνητικό πρόγραμμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κυριάκος Μητσοτάκης ΝΔ Εκτελεστική Γραμματεία ΝΔ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ