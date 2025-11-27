Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με τον πρωθυπουργό του κρατιδίου της Έσσης -Συζήτηση για μεταναστευτικό και οργανωμένο έγκλημα - iefimerida.gr

Με τον Πρωθυπουργό του κρατιδίου της Έσσης, Boris Rhein συναντήθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Οι τρέχουσες εξελίξεις στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος από τη διακίνηση ανθρώπων τέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συνάντησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Βουλευτής και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Οι αντιπροσωπείες Ελλάδας και Έσσης συζήτησαν σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης διμερούς αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Όπως επεσήμανε ο κ Υπουργός, «οι μεταναστευτικές πιέσεις, η παράνομη διακίνηση ανθρώπων και οι προκλήσεις ασφάλειας που αγγίζουν τα σύνορα και των δύο χωρών, απαιτούν συντονισμένη δράση, κοινές επιχειρησιακές πρωτοβουλίες και συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών».

Ο Πρωθυπουργός του κρατιδίου της Έσσης, Boris Rhein

Χρυσοχοΐδης: διεύρυνση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του FRONTEX

Στη συνέχεια, οι δύο αντιπροσωπείες συζήτησαν για την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα, τις σύγχρονες τάσεις στη διακίνηση μεταναστών, το έργο των ελληνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις αντίστοιχες γερμανικές, καθώς και την επιχειρησιακή συμβολή και συνεργασία με τον Frontex, όπου οι γερμανικές Αρχές έχουν καθοριστικό ρόλο. Ο κ. Υπουργός επισήμανε την ανάγκη για διεύρυνση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του FRONTEX με σκοπό την καλύτερη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων. Αναφέρθηκε στη κοινή Επιχείρηση JO Greece του Frontex, που αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την επιτήρηση των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, έγινε εκτεταμένη αναφορά στις επιτυχίες που έχει σημειώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, στην εξάρθρωση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται και στις δύο χώρες.

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, Υψηλόβαθμα Στελέχη της Κυβέρνησης της Έσσης και Αξιωματούχοι της Γερμανικής Κυβέρνησης

Τέλος, συζητήθηκε το ζήτημα της αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης μεταναστών, το οποίο για την Ελλάδα αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς και το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων Υπηρεσιών των δύο χωρών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, Υψηλόβαθμα Στελέχη της Κυβέρνησης της Έσσης και Αξιωματούχοι της Γερμανικής Κυβέρνησης, ενώ από την ελληνική πλευρά ήταν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, όπως και Ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΑΠΕ ΜΠΕ