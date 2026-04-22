Συνάντηση Πιερρακάκη-Κοβέσι στην ΑΑΔΕ: Στο επίκεντρο η πρόοδος των τελωνείων και η καταπολέμηση της απάτης - iefimerida.gr

Την Ευρωπαία ΕΙσαγγελέα Λάουρα Κοβέσι συνάντηση ο υπουργος Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Την πρόοδο της χώρας στα θέματα εκσυγχρονισμού των τελωνείων και καταπολέμησης της απάτης παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.



Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός αναφέρει ότι «στη σημερινή μας συνάντηση με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Laura Kövesi εστιάσαμε στην πρόοδο του εκσυγχρονισμού των τελωνείων». Τονίζει ότι «πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, που προχωρά με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, χάρη στην άριστη συνεργασία μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της European Public Prosecutor's Office - EPPO».

Αναφερόμενος στη μεγάλη έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για τα εγκληματικά δίκτυα που έφερναν παράνομα ή υποτιμημένα εμπορεύματα από την Κίνα στην ΕΕ, προκειμένου να αποφεύγονται δασμοί και ΦΠΑ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση "Καλυψώ" αποτελεί μια ιστορία επιτυχίας, που αποδεικνύει έμπρακτα ότι η συνεργασία των ελληνικών και των ευρωπαϊκών αρχών μπορεί να παράξει σπουδαία αποτελέσματα στην καταπολέμηση της τελωνειακής και φορολογικής απάτης».