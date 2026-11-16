Συνάντηση Κακλαμάνη με την πρέσβη του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι -«Η Ελλάδα παραμένει σταθερός και αξιόπιστος εταίρος»

Συνάντηση με την πρέσβη του Ισραήλ στη χώρα μας, Πνινάτ Γιανάι, είχε σήμερα Δευτέρα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.



Αφού την καλωσόρισε στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ο κ. Κακλαμάνης τής ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, κατά την παρουσία της στην Αθήνα, Ελλάδα και Ισραήλ θα ενισχύσουν την ουσιαστική στρατηγική εταιρική τους σχέση, ιδίως μέσω των εκατέρωθεν Ομάδων Φιλίας.

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«Η συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Βουλής, «αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα παραμένει σταθερός και αξιόπιστος εταίρος, προσηλωμένος στην περιφερειακή σταθερότητα, στην ασφάλεια και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης με την πρέσβη του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι / Φωτογραφία: Βουλή των Ελλήνων, Δημήτρης Κλεάνθους

Γιανάι σε Κακλαμάνη: «Παραμένετε σταθερά προσηλωμένοι στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού»

Από την πλευρά της, η πρέσβης του Ισραήλ ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Βουλής και το ελληνικό Κοινοβούλιο για τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών και αναφέρθηκε στη μακραίωνη παρουσία της εβραϊκής κοινότητας στην Ελλάδα.

«Παραμένετε σταθερά προσηλωμένοι στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού, κύριε πρόεδρε, και συμβάλλετε μέσα από τις δράσεις σας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην εκπαίδευση των νεότερων γενεών», τόνισε.

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Στη συνάντηση παρέστη επίσης ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνος Οικονομίδης, πρέσβης ε.τ.