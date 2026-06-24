 Συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα στις 11:00 στο Προεδρικό Μέγαρο - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα στις 11:00 στο Προεδρικό Μέγαρο

Συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα
Συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα / Φωτογραφία: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11.00 το πρωί στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων μεταξύ του πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κυριάκος Μητσοτάκης Κωνσταντίνος Τασούλας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ