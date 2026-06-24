Συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα στις 11:00 στο Προεδρικό Μέγαρο - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11.00 το πρωί στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων μεταξύ του πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας.
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