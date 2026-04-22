Συνάντηση Μητσοτάκη-Ράμα: «Ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς» - iefimerida.gr

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι πάντα καλό να κάνουμε τον απολογισμό σχετικά με τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διμερείς μας σχέσεις και στη συνεχιζόμενη υποστήριξή μας στο δύσκολο μονοπάτι που ακολουθείτε στον δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Έντι Ράμα. «Αλλά πιστεύω ότι έχουμε και μία σημαντική ευκαιρία να λύσουμε εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τις διμερείς μας σχέσεις που ισχυροποιούν μια πραγματική φιλία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο κ. Ράμα σημείωσε: «Είμαστε πολύ πρόθυμοι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε ό,τι έχουμε συμφωνήσει μαζί. Τόσο σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας όσο και όλα τα θέματα που έχουν τεθεί και δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες ανάμεσά μας». Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της εισδοχής της χώρας του στην ΕΕ για την αναβάθμιση της περιοχής.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός σχολίασε και τη χαλαρή αμφίεσή του. Συγκεκριμένα ο Εντι Ράμα είπε προς τον Ελληνα πρωθυπουργό μπροστά στις κάμερες: «Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, και ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς, επειδή δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν θα το εκλάβουν διαφορετικά, παρά μόνο ως έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου».

Από τη μεριά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης του απάντησε: «Aναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό».