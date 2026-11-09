Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου -«Συνεχίζουμε όλοι μαζί στις μάχες που έρχονται» - iefimerida.gr

Με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου, συναντήθηκε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου της ΟΝΝΕΔ στο επίκεντρο της συζήτησης «βρέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τη νέα γενιά, όπως η στέγαση, η παιδεία και το δημογραφικό, καθώς και η ενεργός συμμετοχή της ΟΝΝΕΔ στη διαμόρφωση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας στους συγκεκριμένους άξονες».

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Παράλληλα, ο Ορφέας Γεωργίου σημειώνει ότι «ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της εκπροσώπησης των νέων στα ψηφοδέλτια της παράταξής μας, σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση του κόμματος».

«Συνεχίζουμε όλοι μαζί, υπερήφανα στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις μάχες που έρχονται, για να κάνουμε πράξη το όραμά μας για την Ελλάδα του 2030» σημειώνει ο κ. Γεωργίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ορφέα Γεωργίου:

«Σήμερα είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, @kyriakos_ , στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο επίκεντρο της συζήτησής μας βρέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τη νέα γενιά, όπως η στέγαση, η παιδεία και το δημογραφικό, καθώς και η ενεργός συμμετοχή της @onnedgr στη διαμόρφωση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας στους συγκεκριμένους άξονες.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της εκπροσώπησης των νέων στα ψηφοδέλτια της παράταξής μας, σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση του κόμματος.

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Συνεχίζουμε όλοι μαζί, υπερήφανα στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις μάχες που έρχονται, για να κάνουμε πράξη το όραμά μας για την Ελλάδα του 2030!»