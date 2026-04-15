 Συνάντηση Μητσοτάκη με Αντόνιο Κόστα -Συζήτησαν για Μέση Ανατολή και την ανάγκη για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον Λίβανο - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Αντόνιο Κόστα -Συζήτησαν για Μέση Ανατολή και την ανάγκη για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον Λίβανο

Μητσοτάκης και Αντόνιο Κόστα συζητούν
Τον Αντόνιο Κόστα υποδέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτογραφία: intimenews, Γ.Τ Πρωθυπουργού / ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγεμα με τον Αντόνιο Κόστα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την περιοδεία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις και οι προοπτικές ειρήνευσης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει διπλωματική λύση, καθώς και λύση που θα εξασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οπως σημειώνεται, τόσο ο πρωθυπουργός οσο και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισαν επίσης την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον Λίβανο.

