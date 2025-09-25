 Νέα Υόρκη: Συνάντηση γνωριμίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ -Δείτε εικόνες - iefimerida.gr
Νέα Υόρκη: Συνάντηση γνωριμίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ -Δείτε εικόνες

Συνάντηση γνωριμίας Κ. Μητσοτάκη-Κ. Γκιλφόιλ στη Νέα Υόρκη
Συνάντηση γνωριμίας Κ. Μητσοτάκη - Κ. Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: Γρ. Τύπου Πρωθυπουργού / Δημήτρης Παπαμήτσος
Συνάντηση γνωριμίας με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα ορκιστεί την ερχόμενη Δευτέρα και αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα στο τέλος Οκτωβρίου.

Συνάντηση γνωριμίας Κυριάκου Μητσοτάκη-Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: Γρ. Τύπου Πρωθυπουργού / Δημήτρης Παπαμήτσος
Παρουσία Μητσοτάκη η συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna

Παράλληλα, ο Έλληνας πρωθυπουργός έδωσε το «παρών» στη συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna, με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit).

Εκεί μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα -πολιτική, εμπορική και ενεργειακή- ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη και ως φυσικός επενδυτικός προορισμός για τις χώρες του Κόλπου στην Ευρώπη.

