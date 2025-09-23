Συνάντηση Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ: Προσηλωμένοι στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου - iefimerida.gr

Σε κοινή δήλωση προχώρησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρουν, «κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις» Ελλάδας και Κύπρου.

Ο Ν. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Κ. Μητσοτάκη για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συζητήθηκαν ακόμη οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα.

Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στη Γ.Σ. του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Κύπρου ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για τη συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, που θα πραγματοποιηθεί υπό τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου.