Την Τρίτη, 21:00 ώρα Ελλάδος, η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη -Θα γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας» - iefimerida.gr

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 ώρα Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα είναι 1+2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαΐδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.