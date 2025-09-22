 Την Τρίτη, 21:00 ώρα Ελλάδος, η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη -Θα γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας» - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Τρίτη, 21:00 ώρα Ελλάδος, η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη -Θα γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας»

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Φωτογραφία αρχείου: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Φωτογραφία αρχείου: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού-ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 ώρα Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα είναι 1+2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαΐδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κυριάκος Μητσοτάκης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνάντηση Νέα Υόρκη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ