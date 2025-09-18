«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη - iefimerida.gr

Στις 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση αναμένεται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως κατά πάσα πιθανότητα η συνάντηση θα γίνει μεσημέρι Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου, βραδινές ώρες Ελλάδος δηλαδή.

Στη συνάντηση αναμένεται να γίνει επισκόπηση των διμερών σχέσεων, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων με την είσοδο της Chevron στην Ελλάδα για έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, αλλά και την «μάχη» των Navtex που εκτυλίχθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Αιγαίο, με την Άγκυρα να επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησίδων.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών

Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Τετάρτης, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο, ανέφερε:

«Δεν υπάρχει ακόμα αυτή η προοπτική, υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε το χρόνο».

Μάλιστα, επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν είναι αντίθετη με παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει πως υπάρχει μία και μόνη διαφορά, και σημείωσε:

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο κι ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης».

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις αντεγκλήσεις μετά το ματς Ελλάδας-Τουρκίας στο Eurobasket. «Εγώ κρατώ την ανάρτηση και του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Σεγκούν, ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Ήταν νομίζω μία ανάρτηση και από τους δύο παίκτες, η οποία ξέρετε και κάτι; Επιβεβαιώνει και το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών. Οι λαοί μας δεν έχουν πολλά να χωρίσουν».