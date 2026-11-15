 Εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ η ανεξάρτητη βουλευτής Νίνα Κασιμάτη -Συνάντηση τη Δευτέρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη
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Εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ η ανεξάρτητη βουλευτής Νίνα Κασιμάτη -Συνάντηση τη Δευτέρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη

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Η Νίνα Κασιμάτη
Η Νίνα Κασιμάτη

Συνάντηση με τη Νίνα Κασιμάτη θα έχει τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Η συνάντηση του κ. Ανδρουλάκη με την κυρία Κασιμάτη θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στη Χαριλάου Τρικούπη.

Αμέσως μετά τη συνάντηση αναμένεται να ανακοινωθεί η ένταξη της ανεξάρτητης βουλευτού Νίνας Κασιμάτη (εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023) στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

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