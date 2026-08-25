Στο Μέγαρο Μαξίμου η Αφροδίτη Νέστορα -Τι συζήτησε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη - iefimerida.gr

Συνάντηση με την Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της ΝΔ που έχασε τη μητέρα της σε εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η δικηγόρος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συμπαράστασή του έπειτα από το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της και η ίδια να τραυματιστεί σοβαρά, ενώ στη συζήτηση που είχαν τέθηκε «η επιτακτική ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία».

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Παράλληλα, συζήτησαν για τις προοπτικές της Θεσσαλονίκης και γενικά την αναπτυξιακή της πορεία.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα για τη συνάντησή της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Kyriakos Mitsotakis στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας μου, τον δικό μου σοβαρό τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα μου και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας που μένω, ενώ στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της «λόγω και έργω».

Με τον πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία.