Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο επίκεντρο της συνάντησης του Μ.Χρυσοχοΐδη με τον Βρετανό πρέσβη - iefimerida.gr

Η στενή συνεργασία ελληνικών και βρετανικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τον Βρετανό πρέσβη στην Ελλάδα, Μάθιου Λοντζ.

Στην συνάντηση που έγινε παρουσία του αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντιστρατήγου Δημήτρη Μάλλιου, συζητήθηκαν τα πολύ καλά αποτελέσματα από τη δραστηριότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στους 10 μήνες από τη σύστασή της έχουν εξαρθρωθεί 1.400 εγκληματικές ομάδες και έχουν προφυλακιστεί 500 άτομα. «Είμαι αποφασισμένος να ανοίξω ταυτόχρονες μάχες με όλα τα εγκληματικά δίκτυα και οργανώσεις και να τις κερδίσουμε όλες», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον κ. Λοντζ.

Η βρετανική αντιπροσωπεία στην συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Ο Βρετανός πρέσβης συνεχάρη προσωπικά τον επικεφαλής της ΔΑΟΕ υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, όπως και όλους τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης που ήταν παρόντες, σημειώνοντας πως «έχει γίνει μια αξιέπαινη δουλειά».

Επιπλέον, έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας των αντίστοιχων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, όπως επίσης και θέματα εκπαίδευσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και νομοθετικών ζητημάτων.

Παρευρέθηκαν επίσης, από την ελληνική πλευρά ο υπαρχηγός της ΕΛΑΣ, υποστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, ανώτεροι αξιωματικοί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπως και ο εποπτεύων εισαγγελέας της ΔΑΟΕ.

Από τη βρετανική πλευρά συμμετείχε ο επικεφαλής του Ηνωμένου Βασιλείου για την αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, Ρίτσαρντ Κάλβερ, καθώς και άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί βρετανικών αστυνομικών υπηρεσιών.