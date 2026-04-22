Η συνεργασία του ελληνικού FBI με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο επίκεντρο της συνάντησης Χρυσοχοΐδη-Κοβέσι - iefimerida.gr

Θέματα που αφορούν στο οργανωμένο έγκλημα και στη συνεργασία της ΔΑΟΕ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης Χρυσοχοΐδη - Κοβέσι.

Ειδικότερα το οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα, με έμφαση στα εγκλήματα οικονομικής φύσεως, αλλά και η πορεία δικογραφιών που χειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία και είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συζητήθηκαν μεταξύ του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της Ευρωπαίας γενικής εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διάρκεια της συνάντησης έγινε ένας σύντομος απολογισμός των δράσεων που έχουν αναπτυχθεί από κοινού και επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Περαιτέρω συνεργασία - Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία, με την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, με έμφαση σε οικονομικής φύσεως εγκλήματα.

Τέλος, ο υπουργός επανέλαβε ότι οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ παραμένουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όποιες υποθέσεις απαιτηθεί.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο αναπληρωτής διευθυντής της ΔΑΟΕ, υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο εποπτεύων εισαγγελέας Εφετών, Δημήτρης Γκύζης, ο επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Milan Jaron, η επικεφαλής των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Καρκαμπούνα και αξιωματικοί της ΕΛΑΣ.

ΑΠΕ ΜΠΕ