Γεραπετρίτης σε Φιντάν: «Να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το έργο του καλωδίου» -Στο επίκεντρο και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Σε ανάρτησή του το ΥΠΕΞ ανέφερε: «Ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ».

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Γεραπετρίτης έθεσε στον κ. Φιντάν το ζήτημα του καλωδίου και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επισημαίνοντας τις γνωστές θέσεις της Αθήνας. Η συνάντηση, κατά τις ίδιες, πηγές, έγινε σε καλό κλίμα.

Κύκλοι του ΥΠΕΞ επισημαίνουν ότι κατά τη σημερινή διμερή συνάντηση, στα γραφεία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της ΕΕ, συζητήθηκαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, με έμφαση στη διαπεριφερειακή συνεργασία και συνδεσιμότητα.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε στον Τούρκο ομόλογό του την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, προσθέτοντας ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας.



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Όσον αφορά την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν ως προς την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, που είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.



Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, κατά τις ίδιες πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης έθεσε το ζήτημα της κύρωσης του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου, επισημαίνοντας ότι αυτό αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Νωρίτερα, προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας-Κύπρου και Ελλάδας-Αιγύπτου, τονίζοντας: «Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η συνδεσιμότητα είναι ένας αναγκαίος όρος για την ενεργειακή ασφάλεια και δεν θα πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο».

Σχετικά με τα ζητήματα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, που βρίσκονται στην ατζέντα της συζήτησης με τους ομολόγους του, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι «καλούν για μια πολύ πιο ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το κύρος και την αξιοπιστία την οποία διαθέτει, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, τις απαρέγκλιτες αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας όλων των κρατών».

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Στο ζήτημα της Συρίας, που τίθεται σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «η Ελλάδα στέκεται αρωγός», συμπληρώνοντας πως οι μεταρρυθμίσεις και ο εκσυγχρονισμός της χώρας θα πρέπει «να είναι κατά βάση συριακής ιδιοκτησίας, να αποκλείει οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση, να είναι συμπεριληπτικός και να έχει στον ιστό του κατά βάση όλους τους πληθυσμούς, τόσο τους εθνοτικούς όσο και τους θρησκευτικούς».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, θέμα που έθεσε η Ελλάδα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε σχέση με την ανάγκη μιας παγκόσμιας θαλάσσιας εκεχειρίας, διευκρινίζοντας πως μια εκεχειρία θα πρέπει να στηρίζεται στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην ασφάλεια των ναυτικών και στην καθολική εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας.