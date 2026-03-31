Συνάντηση Δένδια με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο Άμπου Ντάμπι - iefimerida.gr

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα και συμμετείχαν, επίσης, ο Διάδοχος και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Εμιράτου του 'Αμπου Ντάμπι Σεΐχης Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan και ο υπουργός Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις των ΗΑΕ Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei.
ΑΠΕ ΜΠΕ
