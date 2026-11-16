Συνάντηση Ανδρουλάκη - Κασιμάτη στη Χαριλάου Τρικούπη -Εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ η βουλευτής Β' Πειραιώς [εικόνες]

Συνάντηση με την ανεξάρτητη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοινώνοντας την ένταξή της στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Καλωσορίζω σήμερα στο ΠΑΣΟΚ τη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη, που επανέρχεται στη Δημοκρατική Παράταξη για να δώσουμε μαζί τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή», σημείωσε προλογικά ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:

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«Η χώρα μας βιώνει μεγάλες ανισότητες. Ένα κράτος που λειτουργεί ως λάφυρο στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και αυτές τις μέρες του τριήμερου εορτασμού της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου βρήκαν ευκαιρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να αμφισβητήσουν τους δημοκρατικούς αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή. Η Δημοκρατική Παράταξη εκφράζει τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική αξιοπρέπεια, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιοτική δημοκρατία».

Από την πλευρά της η Ν. Κασιμάτη ανέφερε: «Νόστιμον ήμαρ, πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μου, που επιστρέφω στο κόμμα μου, στις ρίζες μου, στο ΠΑΣΟΚ. Τις αρχές και τις αξίες του οποίου τιμώ. Ως ελληνικός λαός, είμαστε αντιμέτωποι με εθνικές και κοινωνικές προκλήσεις, που απαιτούν συσπείρωση στη Δημοκρατική Παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο εκφραστής της και είμαι ευτυχής που θα δώσουμε και πάλι μαζί αυτόν τον αγώνα».

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