Συνάντηση Αγαπηδάκη-Στεφανή για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Καρυών Αγίου Όρους σε προσωπικό και εξοπλισμό - iefimerida.gr

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, και ο Διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής, για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Καρυών σε στελεχιακό δυναμικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καρυών, το οποίο αποτελεί βασική δομή παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Αγίου Όρους, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους και η αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των μοναχών και των επισκεπτών.

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Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ανάγκες στελέχωσης της δομής και στην ενίσχυσή της με τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών της περιοχής.

H Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη με τον Διοικητή του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδη Στεφανή

Στενή συνεργασία για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορά την υγειονομική φροντίδα στο Άγιο Όρος

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, και ο Διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής, επιβεβαίωσαν τη συνέχιση της στενής συνεργασίας τους για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την υγειονομική φροντίδα στο Άγιο Όρος, με προτεραιότητα την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Καρυών σε προσωπικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη διαρκή μέριμνα της Πολιτείας για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της Αθωνικής Πολιτείας, με σεβασμό στον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.