Συμεών Κεδίκογλου: Είμαι έτοιμος να παραιτηθώ και να προσχωρήσω στο κόμμα Τσίπρα - iefimerida.gr

Έτοιμος να παραιτηθεί από βουλευτής και να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Συμεών Κεδίκογλου.



Σε συνέντευξή του στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 FM, ο κ. Κεδίκογλου έκανε λόγο μια «μεταβατική περίοδο» στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου το βλέμμα είναι στραμμένο στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. «Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μεταβατική περίοδος όπου, εκτός από τα στελέχη, και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει στραμμένο το βλέμμα στο τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, οπότε όλα αυτά φέρνουν μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό και γι' αυτό λέω ότι από Σεπτέμβρη θα είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα και δεν νομίζω ότι έχουμε ασφαλή συμπεράσματα αυτή τη στιγμή με τις δημοσκοπήσεις», είπε.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω πει ξεκάθαρα ότι ο λόγος που είχα πάει στον ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση, τότε, ήταν το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκτιμώ τον πρώην πρωθυπουργό και θεωρώ, ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του, ότι είναι μια χαρισματική προσωπικότητα που ο δημόσιος λόγος του, η δημόσια παρουσία του και η εμπειρία που απέκτησε αποτελούν τη μόνη εναλλακτική πρόταση σε έναν χώρο που πρέπει να υπάρξει κι ένας πόλος απέναντι σε μια κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Κεδίκογλου: Θεωρώ ότι υπάρχει ένα κλίμα της πλειοψηφίας των συναδέλφων να βοηθήσουν αυτό το νέο εγχείρημα

Ερωτηθείς αν είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τη βουλευτική ιδιότητα και να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, ο κ. Κεδίκογλου απάντησε: «Είναι ένα άκομψο διάστημα για εμάς τους βουλευτές, αλλά αυτά νομίζω ότι είναι μικρότερα σε σχέση με τη μεγάλη εικόνα και με αυτά που θα δείξει η ζωή. Επειδή ο ίδιος έδειξε το παράδειγμα και έχει πει ότι θέλω να κάνω ένα νέο ξεκίνημα, και δεν είναι σωστό να πατάς σε δύο διαφορετικές βάρκες, από τη μια, βεβαίως, όσο είμαστε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οφείλουμε, και το κάνουμε, να έχουμε το αντιπολιτευτικό μας έργο γιατί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ εκλεγήκαμε βουλευτές αν όμως πάρουμε μια τέτοια απόφαση τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πορεία όπως την περιέγραψε ο πρώην πρωθυπουργός».



Σε ερώτηση αν είναι έτοιμος να το πράξει, ο Συμεών Κεδίκογλου δήλωσε: «Είναι λίγο πρόωρο από πλευράς θεσμικότητας που δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θέλετε να αφήσουμε τα τυπικά και να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας ναι, είμαι έτοιμος να το κάνω».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φυσικά θα ήθελα, αλλά δεν είναι μόνο ότι το θέλω, είναι ότι θα έρθουν κιόλας γιατί μιλάω με συναδέλφους. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα κλίμα της πλειοψηφίας των συναδέλφων να βοηθήσουν αυτό το νέο εγχείρημα», κατέληξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.