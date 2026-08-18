 Τασούλας για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά: Αποχαιρετούμε έναν από τους σημαντικότερους κοινωνιολόγους και διανοητές της εποχής μας - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά: Αποχαιρετούμε έναν από τους σημαντικότερους κοινωνιολόγους και διανοητές της εποχής μας

Κωνσταντίνος Τασούλας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Τασούλας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του διακεκριμένου ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Τσουκαλά.

Στο μήνυμά του, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε σε έναν από τους πλέον σημαίνοντες Έλληνες κοινωνιολόγους και στοχαστές της σύγχρονης εποχής, δίνοντας έμφαση στην καθοριστική συμβολή του στην κατανόηση της νεότερης ιστορίας και της οργάνωσης του ελληνικού κράτους.

«Με νηφαλιότητα και οξυδέρκεια, φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και πρόσφερε εμβριθείς αναλύσεις για τη νεότερη ιστορική μας διαδρομή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέφερε τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος, καθώς και στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ