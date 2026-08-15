 Συλλυπητήρια από το ΥΠΕΞ για τα θύματα του φονικού σεισμού στην Ινδονησία - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια από το ΥΠΕΞ για τα θύματα του φονικού σεισμού στην Ινδονησία

Το Υπουργείο Εξωτερικών
Το Υπουργείο Εξωτερικών / EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά του προς τον λαό της Ινδονησίας για τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα εκφράζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ αναφέρει ότι η σκέψη της Ελλάδας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες, καθώς και σε όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στον λαό της Ινδονησίας μετά τον καταστροφικό σεισμό. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Υπουργείο Εξωτερικών Σεισμός Ινδονησία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ