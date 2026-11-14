Συλλυπητήρια Τασούλα για τον θάνατο δύο πυροσβεστών σε φλεγόμενο κτίριο στο Ζεφύρι

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο δύο νέων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας καθώς επιτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση» τονίζει ο ΠτΔ, Κωνσταντίνος Τασούλας σχετικά με τη φωτιά σε κτίριο στο Ζεφύρι.

Ο Πρόεδρος τςη Δημοκρατίας εξέφρασε «τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Σάββατο ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε.