 Συλλυπητήρια Χρυσοχοΐδη για τον θάνατο δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι -«Το πένθος μοιράζονται όλοι στα Σώματα Ασφαλείας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια Χρυσοχοΐδη για τον θάνατο δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι -«Το πένθος μοιράζονται όλοι στα Σώματα Ασφαλείας»

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης / Φωτογραφία αρχείου INTIME ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των πυροσβεστών κατά τη διάρκεια κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε κτίριο στο Ζεφύρι, εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Η απώλεια των δύο πυροσβεστών, δύο ανθρώπων του καθήκοντος, στο Ζεφύρι μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Η σκέψη μου είναι στους δικούς τους ανθρώπους και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος που σήμερα πενθεί» τονίζει ο κ. Χρυσοχοΐδης με ανάρτησή του στα social media.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προσθέτει ότι «το πένθος μοιράζονται όλοι οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κα ι γνωρίζουν την αγωνία κάθε βάρδιας. Θα τους θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε.

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