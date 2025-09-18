 Σύγκρουση στη Βουλή - Φλωρίδης σε Γιαννούλη: «Έχετε λατρεία προς τους δολοφόνους» - iefimerida.gr
Σύγκρουση στη Βουλή - Φλωρίδης σε Γιαννούλη: «Έχετε λατρεία προς τους δολοφόνους»

Ο Γιώργος Φλωρίδης στη Βουλή
Ο Γιώργος Φλωρίδης στη Βουλή / Φωτογραφία: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΑΡΓΕΙΤΗ

Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου και του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη.

Την κόντρα πυροδότησε η διάταξη που περιορίζει το δικαίωμα πρόσβασης των κατηγορουμένων στη δικογραφία.

«Σας έπιασε ο καημός;»

O υπουργός υπενθύμισε στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ότι «η ίδια διάταξη είχε ψηφιστεί με πολύ λιγότερες εγγυήσεις, το 2014 επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και παρέμεινε σε ισχύ και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», ενώ συνέχισε διερωτώμενος «τι μας λέτε σήμερα, σας έπιασε ο καημός;».

Όπως υποστήριξε ο Γιώργος Φλωρίδης, η διάταξη επανέρχεται βελτιωμένη ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των μαρτύρων.

«Δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε ανακριτικό υλικό, όταν κινδυνεύει η ζωή των άλλων από τρομοκράτες δολοφόνους, μεγαλεμπόρους ναρκωτικών σκληρούς, εγκληματικές οργανώσεις - αυτούς τους μάρτυρες θέλει να προστατέψει αυτή η διάταξη, όπως λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», εξήγησε.

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για ατελείωτο δικαιωματισμό

Οι τόνοι ανέβηκαν, όταν ο υπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ «για λατρεία προς τους δολοφόνους, εγκληματίες, στο πλαίσιο ενός ατελείωτου δικαιωματισμού», με τον Χρήστο Γιαννούλη να τον αποκαλεί «ψεύτη, συκοφάντη και αχρείο που η ιστορία γελάει μαζί του».

«Τον αρχιδολοφόνο Κουφοντίνα εσείς φροντίσατε να τον πάτε στις αγροτικές φυλακές και να του δώσετε και άδεια να κυκλοφορεί. Γι΄ αυτό η λατρεία σταματά εκεί που ξεκινούν οι ζωές των άλλων», ανέφερε ο υπουργός προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόστηκε στα 4 χρόνια (διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ). Τελεία, παράγραφος», σημείωσε ο Χριστός Γιαννούλης που επιτέθηκε στον Γιώργο Φλωρίδη με σκληρούς χαρακτηρισμούς λέγοντας: «είστε ο μεγαλύτερος με λαθροχειρία πολιτική ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος προς εμάς».

«Όσα λιβανιστήρια και να ανάβετε για τον Κυριάκο Μητσοτάκης για να σας διατηρεί υπουργό, γελάει με εσάς η ιστορία και η χώρα. Δεν έχετε καν το ηθικό έρεισμα να γελάτε. Θα πρέπει να γελάτε με τα χάλια σας», κατέληξε ο Χρήστος Γιαννούλης.

