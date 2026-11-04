Σύγκρουση Πιερρακάκη-Ανδρουλάκη: «Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τινάζουν την μπάνκα στον αέρα» -«Γίναμε και Λαφαζάνηδες τώρα» -Πυρά και κατά Τσίπρα - iefimerida.gr

Η απόσυρση του επίμαχου άρθρου 23 και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος πυροδότησαν νέα κόντρα ανάμεσα στον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σε αντιπαράθεση με προσωπικές αιχμές και αναφορές στην πολιτική διαδρομή του Κυριάκου Πιερρακάκη εκτυλίχθηκε το «τετ α τετ» του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.

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«Οι προτάσεις σας τινάζουν την μπάνκα στον αέρα» είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να ξανασκεφτεί τις προτάσεις του για το ιδιωτικό χρέος, τις οποίες χαρακτήρισε «μη εφαρμόσιμες».



«Επτάμισι χρόνια δεν βλέπατε την ασύδοτη αγορά; Οι εκβιασμοί και η εξάντληση είναι καθημερινότητα για τους δανειολήπτες. Είστε Πόντιοι Πιλάτοι εις βάρος της κοινωνίας και υπέρ των προνομίων των funds» υποστήριξε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ κατήγγειλε πως το επίμαχο αποσυρθέν άρθρο 23 συνιστούσε «απόπειρα εξόντωσης των δανειοληπτών, γραμμένο από τα χέρια των εταιρειών πιστώσεων».



«Μας είπατε πως είμαστε νεροκουβαλητές, επειδή δεν ψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Νεροκουβαλητές των funds είστε εσείς, κύριε Πιερρακάκη» είπε, καλώντας την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να κάνει δεκτή την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση της εκτελεστότητας στις συμβάσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού.



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Ο υπουργός υποστήριξε ότι στον εξωδικαστικό η κυβέρνηση εντάσσει τόσο τους ευάλωτους όσο και τη μεσαία τάξη και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει τις αλλαγές.

«Πώς μπορείτε να μην ψηφίσετε πράγματα που εσείς οι ίδιοι ζητούσατε;» ανέφερε.

Επιμένοντας ότι η κυβέρνηση «κοιτάει τον πολίτη στα μάτια» όταν νομοθετεί, ξεκαθάρισε ότι σε ένα μέρος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συναινέσει.

«Η καραμέλα της συναίνεσης έχει λιώσει» - Το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει τις διατάξεις με τις οποίες συμφωνεί

Με αιχμές για την πολιτική διαδρομή του υπουργού ανταπάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η εποχή των ανέξοδων υποσχέσεων ήταν η εποχή της ΝΔ που οδήγησε τη χώρα να έχει 15,5% έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Μπορεί να μην το θυμάστε γιατί τότε ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα» σημείωσε, και ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει τις διατάξεις με τις οποίες συμφωνεί.

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«Πρόστιμα στα funds; Ναι. Σταθερό επιτόκιο 3%; Ναι» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όσο για τις εκκλήσεις του υπουργού για συναίνεση, σημείωσε ότι η κυβέρνηση στην πραγματικότητα δεν θέλει καμία συναίνεση: «Η καραμέλα της συναίνεσης έχει λιώσει».

Πιερρακάκης: Μη γίνεστε... Λαφαζάνης, για να τους βγείτε από τα αριστερά

Με τη σειρά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, που, όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει «κάποιες» διατάξεις. Ωστόσο, τον κάλεσε στον ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα να «μη γίνεστε... Λαφαζάνης, για να τους βγείτε από τα αριστερά».



Όσο για τις αναφορές Ανδρουλάκη στο πρόσωπό του, είπε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ του κάνει κάθε φορά «την ίδια εμπαθή, μονότονη, προσωπική επίθεση».

«Σας κατανοώ. Χαίρομαι που επί 10 χρόνια είμαι σε μια παράταξη ευρωπαϊκή, μεταρρυθμιστική, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, όχι στο παρελθόν. Εάν αναζητείτε υπεύθυνο για το ότι διεκδικείτε τη δεύτερη ή τρίτη θέση, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί τρίτη τετραετία, τότε μην κοιτάτε εμένα, αλλά πηγαίνετε στον κοντινότερο καθρέφτη» ανταπάντησε με νόημα.

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«Γίναμε και... Λαφαζάνηδες»

«Γίναμε και... Λαφαζάνηδες» ήταν η αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας προς τον υπουργό ότι «δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ που πήγε να βγάλει την Ελλάδα από τη δραχμή», αλλά «εκείνοι που εκπροσωπείτε εσείς και που σήμερα το παίζετε υπεύθυνη δύναμη».

Πιερρακάκης κατά Τσίπρα: «Η ιστορία των funds έχει την προσωπική του υπογραφή»

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, για το πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών διαχείρισης.

«Η ιστορία των funds, των servicers και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έχει νόμους, έχει ημερομηνίες και, κυρίως, έχει την προσωπική του υπογραφή», όπως ανέφερε.

Επικαλούμενος στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, υπενθύμισε ότι τον Μάρτιο του 2019 βρίσκονταν ήδη στα χέρια funds απαιτήσεις περίπου 18 δισ. ευρώ. Μάλιστα, παραπέμποντας σε χθεσινές δηλώσεις της εκπροσώπου της ΕΛΑΣ, ανέφερε πως από τις διαβεβαιώσεις Τσίπρα ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε περάσει «ούτε ένα ευρώ» στα funds, πήγαμε στο ότι «είχαν εκχωρηθεί στεγαστικά δάνεια στα 375 εκατομμύρια ευρώ». «Μια πρόοδος είναι κι αυτή» σχολίασε ειρωνικά, προσθέτοντας ότι μένει «λίγη διαδρομή» για τα υπόλοιπα 17,5 δισ. ευρώ.



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«Κύριε Τσίπρα, μπορείτε να αλλάζετε την αφήγησή σας όσες φορές θέλετε. Να θυμάστε όσα σας συμφέρουν και να ξεχνάτε όσα σας εκθέτουν. Ένα πράγμα, όμως, δεν μπορείτε να αλλάξετε: την πραγματικότητα. Και το ότι η Ιστορία δεν ξαναγράφεται. Και πολύ περισσότερο, δεν διαγράφεται», κατέληξε ο υπουργός.