 Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Χρήστου και Σίσκο για τα μετάλλια -Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Ανδρών του 2028 - iefimerida.gr
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Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Χρήστου και Σίσκο για τα μετάλλια -Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Ανδρών του 2028

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Συγχαρητήρια στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις επιτυχίες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης έδωσε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Πολλά συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο που, μαζί με όλα τα "δελφίνια" της εθνικής μας αποστολής, ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης.

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Οι επιτυχίες τους μας κάνουν υπερήφανους σε συνέχεια, μάλιστα, της πρόσφατης κατάκτησης του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την εθνική ομάδα πόλο. Και σε μία στιγμή που η κυβέρνηση αποφάσισε η χώρα μας να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα μας να βρεθεί, για μία ακόμα φορά, στο διεθνές προσκήνιο, φιλοξενώντας ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Να αναδείξει τις αρετές των αθλητών μας που μας χαρίζουν διαρκώς μεγάλες συγκινήσεις.

Αλλά και την εντυπωσιακή αναβάθμιση που έχει συντελεστεί στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε εκείνες που αφορούν τον Υγρό Στίβο. Και, βέβαια, θα είναι μία αφορμή να παρακολουθήσουμε όμορφες αναμετρήσεις και να γιορτάσουμε πιο πολλές νίκες -αυτή τη φορά σε ελληνικά νερά».

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