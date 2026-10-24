 Συγχαρητήρια Κακλαμάνη σε Λευτέρη Πετρούνια -«Ένας ζωντανός θρύλος που αρνείται να κατέβει από το παγκόσμιο βάθρο» - iefimerida.gr
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Συγχαρητήρια Κακλαμάνη σε Λευτέρη Πετρούνια -«Ένας ζωντανός θρύλος που αρνείται να κατέβει από το παγκόσμιο βάθρο»

Ο Νικήτας Κακλαμάνης
Ο Νικήτας Κακλαμάνης / EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Τα συγχαρητήριά του στον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στον τελικό των κρίκων, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ρότερνταμ, εξέφρασε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Το ασημένιο μετάλλιο στο Ρότερνταμ -το πέμπτο του συνολικά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δίπλα στα τρία χρυσά του 2015, 2017 και 2018 και το αργυρό του 2023- επιβεβαιώνει ότι η κυριαρχία του δεν είναι συγκυρία, αλλά στάση ζωής και αδιάκοπου μόχθου» ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και προσέθεσε:

«Σε ένα αγώνισμα οριακών ισορροπιών και εξοντωτικού ανταγωνισμού, ο Λευτέρης παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής! Θερμά συγχαρητήρια στον άρχοντα των κρίκων αλλά και στον προπονητή του.

Λευτέρη, ο σεβασμός και η ευγνωμοσύνη όλων μας είναι δεδομένα».

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